서울 아파트 매매 10건 중 4건이 ‘소형’

전용면적 60㎡ 이하 43.6% 차지

수요 몰리며 평균가도 10억 육박

특히 강남3구·용산 증가세 뚜렷



올해 서울에서 거래된 아파트 중 전용면적 60㎡ 미만인 소형 아파트가 차지하는 비중이 43%를 넘어섰다. 작은 평형을 찾는 수요자가 많아지면서 매매가는 평균 10억원에 육박하고 있다.



12일 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 따르면 올해 들어 지난 11일까지 실거래 신고된 서울 아파트 매매 거래 1만6514건 중 ‘전용 60㎡ 미만’은 7242건으로 전체의 43.6%로 집계됐다. 지난해 같은 기간 40.8%였던 것과 비교하면 2.8% 포인트 오른 수치다.



눈에 띄는 변화는 최상급지로 분류되는 강남3구(강남·서초·송파)와 용산구에서 일어났다. 이 지역에서 지난해 같은 기간 60㎡ 미만 아파트 거래가 차지하는 비율은 모두 30% 미만이었다. 서초구가 20.2%에 불과했고 강남구도 27.7%, 송파구 28.3%, 용산구 28.4%였다.



그러나 올해에는 강남구에서 해당 비율이 43.7%로 15% 포인트 이상 올랐다. 송파구에서도 34.6%, 서초구 35.4%, 용산구 30.3%로 모두 30% 이상이 됐다. 지난해 상급지 부동산 가격이 크게 오르면서 진입 장벽이 더 높아지자 구매자들이 평수 대신 입지를 선택한 영향으로 해석된다.



소형 아파트 거래 비율이 가장 높은 곳은 노원구로 2055건 중 64.9%에 해당하는 1333건이었다. 노원구의 비율 자체는 지난해 65.4%보다 내렸지만 올해 외곽에 거래가 집중되면서 소형 아파트 거래 건수 자체가 866건에서 50% 넘게 증가한 것을 고려해야 한다.



소형 아파트 거래는 중구에서 53.6%, 금천구 48.8%, 도봉구 48.2% 순으로 비율이 높았다. 다만 거래량으로 따지면 47.2%였던 강서구가 522건, 38.5%인 성북구가 424건, 42.4%인 구로구가 426건, 43.58%인 은평구가 394건 순이었다.





수요가 집중되면서 가격은 뛰고 있다. 이날 KB부동산 데이터허브에 따르면 지난달 서울의 소형 아파트 매매평균가는 9억9566만원에 달해 10억원 턱밑에 이르렀다. 1년 전 8억848만원이었던 것과 비교하면 1억8718만원 뛴 가격이다. 강북 14개구에서는 매매평균가가 1년 전 대비 1억3335만원 뛴 8억3620만원, 강남 11개구에서는 2억5198만원 뛴 11억9066만원이다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 서울에서 거래된 아파트 중 전용면적 60㎡ 미만인 소형 아파트가 차지하는 비중이 43%를 넘어섰다. 작은 평형을 찾는 수요자가 많아지면서 매매가는 평균 10억원에 육박하고 있다.12일 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 따르면 올해 들어 지난 11일까지 실거래 신고된 서울 아파트 매매 거래 1만6514건 중 ‘전용 60㎡ 미만’은 7242건으로 전체의 43.6%로 집계됐다. 지난해 같은 기간 40.8%였던 것과 비교하면 2.8% 포인트 오른 수치다.눈에 띄는 변화는 최상급지로 분류되는 강남3구(강남·서초·송파)와 용산구에서 일어났다. 이 지역에서 지난해 같은 기간 60㎡ 미만 아파트 거래가 차지하는 비율은 모두 30% 미만이었다. 서초구가 20.2%에 불과했고 강남구도 27.7%, 송파구 28.3%, 용산구 28.4%였다.그러나 올해에는 강남구에서 해당 비율이 43.7%로 15% 포인트 이상 올랐다. 송파구에서도 34.6%, 서초구 35.4%, 용산구 30.3%로 모두 30% 이상이 됐다. 지난해 상급지 부동산 가격이 크게 오르면서 진입 장벽이 더 높아지자 구매자들이 평수 대신 입지를 선택한 영향으로 해석된다.소형 아파트 거래 비율이 가장 높은 곳은 노원구로 2055건 중 64.9%에 해당하는 1333건이었다. 노원구의 비율 자체는 지난해 65.4%보다 내렸지만 올해 외곽에 거래가 집중되면서 소형 아파트 거래 건수 자체가 866건에서 50% 넘게 증가한 것을 고려해야 한다.소형 아파트 거래는 중구에서 53.6%, 금천구 48.8%, 도봉구 48.2% 순으로 비율이 높았다. 다만 거래량으로 따지면 47.2%였던 강서구가 522건, 38.5%인 성북구가 424건, 42.4%인 구로구가 426건, 43.58%인 은평구가 394건 순이었다.수요가 집중되면서 가격은 뛰고 있다. 이날 KB부동산 데이터허브에 따르면 지난달 서울의 소형 아파트 매매평균가는 9억9566만원에 달해 10억원 턱밑에 이르렀다. 1년 전 8억848만원이었던 것과 비교하면 1억8718만원 뛴 가격이다. 강북 14개구에서는 매매평균가가 1년 전 대비 1억3335만원 뛴 8억3620만원, 강남 11개구에서는 2억5198만원 뛴 11억9066만원이다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지