단식에 “배신동맹” 격앙도… 與 호남 공천, 잇단 파열음
안호영 “이원택 ‘식비 대납’ 재감찰”
민형배, 김영록측 세 결집 맹비난
6·3 지방선거 국면에서 더불어민주당 호남지역 공천 파열음이 지속되고 있다. 전북지사 경선에서 탈락한 안호영 의원은 같은 당 이원택 후보의 ‘식비 대납 의혹’ 재감찰을 요구하며 단식에 돌입했다. 결선투표에 들어간 전남광주통합특별시장 선거는 민형배 후보가 김영록 후보의 세 결집에 ‘배신 동맹’이라는 표현까지 꺼내 들며 막판 신경전이 가열되고 있다.
안 의원은 지난 11일부터 국회에서 단식 농성에 들어갔다. 이 후보의 논란에 대해 민주당 윤리감찰단이 ‘혐의없음’ 결론을 내리고 전북지사 경선을 진행한 데 따른 반발 차원이다. 안 의원은 12일 농성장에서 국민일보에 “이 후보 건은 김관영 전북지사 제명 원인인 대리기사비 대납보다 어찌 보면 더 심각할 수 있는데, 현장 조사도 없이 무혐의 처분한 건 공정성에 맞지 않는다”며 재감찰을 요구했다.
조승래 민주당 사무총장은 이날 기자간담회에서 “정해진 절차대로 재심이 진행될 것”이라고 밝혔다. 민주당 지도부 관계자는 통화에서 “윤리감찰 결과는 혐의가 없었다지만 (추가 정황이 제기되면서) 지금은 그게 아니라고 볼 수 있다”며 “법리상 제3자 기부 행위가 맞는지 등 당시 상황을 좀 더 디테일하게 따져봐야 한다”고 밝혔다.
민형배 전남광주통합특별시장 후보는 송영길 전 민주당 대표의 김 후보 지지선언에 대해 지난 11일 “이낙연의 그림자와 국민의힘 유전자, 윤석열의 흔적까지 있다면 이는 이익 동맹을 넘어 배신 동맹”이라고 주장했다. 송 전 대표에 이어 경선 상대였던 신정훈 민주당 의원, 강기정 광주시장까지 연이어 김 후보 지지를 선언한 데 대한 비판으로 풀이된다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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