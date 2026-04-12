이 대통령이 던진 ‘이스라엘 反인권’… 외교가·정계 출렁
“유대인 학살·전시 살해 다를 바 없어”
李, 사흘째 소셜미디어에 글 올려
이스라엘 “홀로코스트 경시” 발끈
이재명 대통령이 사흘 연속 소셜미디어를 통해 이스라엘의 ‘반인권적 행태’를 규탄하면서 외교가와 정계가 크게 출렁였다. 중동전쟁이 중대 기로에 서 있는 상황에서 이 대통령이 직접 이스라엘과 설전을 벌이는 모습이 어떤 변수로 작용할지 국내외 외교가가 주목하고 있다.
이 대통령은 12일 오전 엑스(X) 계정에 “각국의 주권과 보편적 인권은 존중되어야 하고, 침략적 전쟁은 부인된다는 것이 우리 헌법 정신이자 국제적 상식”이라며 “국익을 포함한 공익추구가 사명인 정치와 언론 영역에서도 매국 행위는 버젓이 벌어진다”고 날을 세웠다. 최근 이 대통령이 이스라엘 방위군(IDF)이 시신을 떨어뜨리는 영상을 엑스에 공유한 뒤 불거진 야당의 비판과 언론 보도를 겨냥한 것으로 해석된다.
이 대통령은 이날까지 엑스에서 사흘째 이스라엘의 ‘전쟁 범죄’를 규탄했다. 지난 10일 이 대통령은 IDF 영상을 게시하며 “유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다”고 지적했다. 뒤이은 글에서는 “시신이라도 이와 같은 처우는 국제법 위반”이라며 “뼈아픈 상처 위에 남겨진 교훈을 반복된 참혹극으로 되풀이해서는 안 된다”고 강조했다.
그러자 이스라엘 외무부가 11일 엑스에서 “이 대통령이 홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다”며 “용납될 수 없으며(unacceptable) 강력한 규탄(strong condemnation)을 받아 마땅하다”고 반발했다. 이 대통령은 3시간여 만에 “끊임없는 반인권적 반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인들의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망”이라고 맞받았다. 청와대는 이스라엘의 반인권적 행위에 대한 대통령의 규탄 메시지일 뿐이라는 입장을 밝혔다.
정부는 10일 정병하 극지협력대표를 외교장관 특사로 이란에 파견했다. 외교부는 “중동 정세에 대한 의견을 교환하고, 국민과 선박·선원의 안전과 통항 문제 등을 협의할 예정”이라고 밝혔다. 신설된 ‘중동평화 정부대표’에는 이경철 아프가니스탄·파키스탄 특별대표를 임명했다.
최승욱 최예슬 기자 applesu@kmib.co.kr
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