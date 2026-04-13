벤츠, 직판제 도입… “본사가 통합 관리”
‘리테일 오브 더 퓨처’ 시행
국내 처음… 차량가격에 주목
메르세데스 벤츠가 13일부터 한국 시장에 직판제를 도입한다. 딜러사가 아닌 본사가 직접 차량 가격과 재고를 통합 관리하는 게 핵심이다.
벤츠코리아는 12일 새로운 판매 방식인 ‘리테일 오브 더 퓨처’(RoF)를 시행한다고 밝혔다. 이전까지는 딜러사가 벤츠코리아로부터 차량을 매입해 소비자에게 되파는 위탁 구조였는데 본사가 직접 판매하는 체제로 바뀌는 것이다. 국내에서 딜러망 중심의 전통적인 판매 방식을 직판제로 전격 전환하는 곳은 벤츠가 사실상 처음이다. 벤츠는 독일과 스웨덴, 호주, 태국 등에 이어 13번째로 한국에 직판제를 도입하게 됐다.
업계에서는 직판제 전환 이후 차량 가격이 바뀔 가능성에 주목한다. 직판제가 실구매가 변동과 직결되는 건 아니지만, 딜러사간 경쟁이 없어지면 할인 혜택도 사라질 수 있다는 우려가 소비자들 사이에 있기 때문이다. 벤츠는 이에 대해 “RoF는 오로지 고객을 위한 것”이라며 “여러 매장을 돌며 가격을 흥정하는 불편한 경험을 할 필요 없이 벤츠코리아가 책정한 전국 동일 가격으로 구매할 수 있다”고 설명했다. 계약부터 출고 때까지 시기에 상관없이 가장 좋은 할인 혜택이 유연하게 적용된다고도 벤츠는 강조했다.
직판제 도입으로 딜러사 역할에도 큰 변화가 예상된다. 브랜드와 소비자를 연결하는 위치로 역할이 더 중요해졌다는 게 본사 입장이지만, 수익성 약화로 이어질 수 있다는 주장도 나온다.
다만 이상국 벤츠코리아 디지털·마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장은 지난 9일 한국자동차기자협회와의 인터뷰에서 “딜러사의 가장 큰 어려움인 재고 부담이 없어지고 딜러사가 할인을 적용할 수 없다는 점에서 안정적 비즈니스가 강해진다”며 “영업사원들은 이제 가격보다 제품과 브랜드 설명을 더 많이 할 수 있게 돼 전문성을 가지게 되지 않을까”라고 말했다.
업계에선 벤츠의 정책 변화가 연착륙할 경우 BMW와 아우디 등도 연쇄 판매 구조 개편에 나설 수 있다는 전망이 나온다. 비용 절감과 데이터 통합 관리 차원에서 직판제가 더 유리하다는 평가다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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