[특별기고] 간암 치료, 장기 생존 위한 선택지가 더 필요하다
간암은 여전히 치료가 쉽지 않은 암이다. 특히 증상이 늦게 나타나는 경우가 많아 발견될 때는 이미 병세가 상당히 진행된 환자도 적지 않다. 많은 환자들이 간 기능 저하나 간경변을 함께 안고 치료를 시작하는 것도 간암의 특징이다. 그래서 간암 치료는 암만 보는 것이 아니라 환자의 몸 상태와 간 기능을 함께 살펴야 하는 어려운 과정이다.
최근 간암 1차 치료 환경은 분명 달라지고 있다. 면역 항암제 기반 치료법이 도입되면서 선택지가 늘었고 일부 치료는 건강보험 급여도 되고 있다. 환자 입장에서는 반가운 변화다. 다만 아쉬움도 있다. 선택지는 늘었지만 더 나은 치료 효과를 보여준 옵션은 아직 급여가 이뤄지지 않고 있기 때문이다.
그런 점에서 지난해 7월 간세포암 1차 치료제로 허가된 옵디보·여보이 병용 요법의 급여화가 필요하다. 이는 단순히 또 하나의 치료제가 아니라 장기 생존 측면에서 의미 있는 결과를 보여준 치료 전략이기 때문이다.
임상 연구를 보면 옵디보·여보이 병용 요법을 받은 환자들의 중앙 생존 기간은 23.7개월이었다. 특히 아시아 환자들만 따로 보면 34개월로 더 길게 나타났고, 2년 시점에는 절반이 넘는 54%가 생존했다. 또 환자의 36%에선 암이 줄어들거나 사라졌고 10%는 암이 보이지 않는 완전관해 상태에 이르렀다. 기존 면역 항암제 병용 요법의 생존 기간이 대체로 20개월 안팎이었다는 점을 생각하면 환자 입장에서는 결코 가볍게 볼 수 없는 결과다.
더 눈여겨볼 것은 간 기능이 다소 떨어진 환자에서도 효과가 확인됐다는 점이다. 실제 간암 환자들은 암뿐만 아니라 간 기능 저하를 함께 안고 있는 경우가 많다. 옵디보·여보이 병용 요법은 간 기능이 비교적 좋은 환자뿐 아니라 간 기능이 다소 떨어진 환자군에서도 비슷한 생존 개선 효과를 보였다.
간암 치료에서 몇 개월의 차이는 단순한 숫자가 아니다. 그 시간은 환자에게 치료를 이어갈 기회이고 가족과 함께 버틸 수 있는 시간이며 다음 치료를 준비할 수 있는 시간이다. 특히 간암 환자들은 암 치료와 함께 간 기능 관리라는 이중 부담을 안고 살아간다. 그래서 생존 혜택이 더 기대되는 치료, 다양한 환자 상태를 반영할 수 있는 치료의 의미는 클 수밖에 없다.
급여 논의 시 재정 문제를 보는 것은 당연하다. 그러나 이번 사안은 전혀 새로운 환자군이 생기는 게 아니라 이미 치료가 필요한 환자들에게 더 적절한 선택지를 넓히는 문제에 가깝다. 따라서 단순히 추가 지출로만 볼 일이 아니다. 이미 급여권 안에서 치료받고 있는 환자들에게 어떤 옵션을 허용할 것인지의 문제로 보는 것이 더 타당하다. 환자 선택권을 넓히는 게 곧바로 감당하기 어려운 재정 부담으로 이어진다고 단정해선 안 된다.
환자에게 가장 답답한 것은 치료제가 있는 데도 쓸 수 없다는 현실이다. 허가된 치료라도 비급여라면 많은 환자들에게 사실상 그림의 떡이다. 간암 환자에게 필요한 것은 허가만 된 치료제가 아니라 실제 사용할 수 있는 치료 옵션이다. 특히 더 나은 생존 혜택이 기대되는 치료라면 이미 몇 가지 옵션이 있다는 이유만으로 그 가치를 뒤로 미뤄서는 안 된다.
간암 환자에게 시간은 곧 치료 기회다. 더 나은 생존 혜택이 기대되는 치료가 있다면 이제는 그 치료가 환자 곁으로 더 가까이 와야 한다. 옵디보·여보이 병용 요법의 간세포암 1차 급여는 그런 관점에서 더 미뤄선 안 된다.
민경윤 대표
사단법인 간환우협회
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