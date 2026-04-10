시사 전체기사

[포토] 10년 만의 국공회담

입력:2026-04-10 18:52
공유하기
글자 크기 조정

시진핑(오른쪽) 중국공산당 총서기 겸 국가주석이 10일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정리원 대만 국민당 주석과 악수하고 있다. 신화연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李, 2년 전 ‘이스라엘군 잔혹 영상’ 공유에… 野 “외교 리스크”
퇴임 앞둔 이창용 “금리는 잘했다” 자화자찬 논란
“저는 김창민 감독 살해범입니다” 가해자 유튜브 등장해 사과
아마존, 자체 AI 반도체 외부 판매 검토… “수요 매우 높다”
미·중 정상회담 앞 北·中 밀착… 평양 회동서 ‘전략 소통 강화’
ADB, 韓성장률 1.9% 전망…“전쟁 한 달 내 안정 전제”
김소영, 첫 재판서 살인 고의 부인…유족 “사형 간곡히 요청”
‘시속 182㎞ 음주 질주’…위너 출신 남태현 1심서 징역 1년
국민일보 신문구독