시사 전체기사 [포토] 北 최선희·中 왕이 회담 입력:2026-04-10 18:51 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 최선희(오른쪽) 북한 외무상이 지난 9일 평양 금수산영빈관에서 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 회담을 진행했다고 조선중앙통신이 10일 보도했다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 여야, 소득하위 70% 10만~60만원 차등지원 합의 2 李대통령, 하정우 차출론에 “하GPT, 작업 넘어가면 안 돼” 3 李대통령, 미확인 영상에 “전시 살해”… 野 “대통령이 외교 리스크” 4 ‘땅콩 회항’ 박창진 전 사무장… 공항공사 자회사 본부장 취임 5 서울시장 본선 오른 ‘일잘러’… 실언 논란·검증 리스크 이겨낼까 해당분야별 기사 더보기 1 이코노미석 3개 붙여 침대로… 비즈니스석 부럽잖은 ‘눕코노미’ 2 [단독] 방치된 채 잡초 무성한 수도권 빈 땅… 실제 경작과는 거리 멀어 3 역대 최고 경쟁률 서초동 단지서 청약 만점 2명 나와 4 [단독] 멀쩡한데 못 쓴다고?… 예스24 구형 단말기 이용자 소송 5 풍산은 왜 돌연 탄약사업부 매각을 접었나 해당분야별 기사 더보기 1 “저는 김창민 감독 살해범입니다” 유튜브 논란 2 여친 납치해 가혹행위 한 50대 징역 1년 3 대전 동물원 탈출 늑대… “닭 2마리 먹어 허기지진 않아” 4 “삼겹살에 오돌뼈가”…아내 1시간 엎드려뻗쳐 시킨 남편 구속 5 김소영, 첫 재판서 살인 고의 부인…유족 “사형 간곡히 요청” 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 트럼프 “이란, 호르무즈 통행료 부과 말라” 경고 2 이란 최고지도자 “호르무즈 관리, 새로운 차원 격상” 3 우주비행사들이 찍은 달의 뒷면…우주 일식도 관측 4 “승자 없는 전쟁… 최대 패자는 네타냐후” 英가디언 분석 5 “휴전에도 공화당 상·하원 잃을 가능성”… 전쟁 ‘물가 쇼크’에 중간선거 빨간불 해당분야별 기사 더보기 1 메릴 스트립 “손주들 ‘케데헌’ 빠져”…앤 해서웨이 “韓, 문화 리더” 2 전지현, 좀비물 ‘군체’로 11년 만에 스크린 복귀 3 메릴 스트립 “손주들 ‘케데헌’ 빠져” 앤 해서웨이 “한국, 문화 리더” 4 나홍진 감독 신작 ‘호프’ 칸영화제 경쟁 부문 진출 5 새 무기 장착한 김진욱, 롯데 특급 왼손되나 해당분야별 기사 더보기 1 ‘李대통령 공개 지지’ 개그맨 서승만 정동극장 대표 임명 2 당신의 지갑이 열리는 순간의 비밀 3 주사 대신 하루 한 알…‘먹는 비만약’ 경쟁 본격화 4 올해 아비뇽 페스티벌서 한국 작품 9편 선보인다 5 상대방을 도구로 보는 당신, 권력 중독자 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 반복·악성 ‘특이민원’ 고통… 정부가 직접 공무원 보호 나섰다 美·이란 첫 대면 담판 ‘운명의 날’… 레바논·호르무즈가 최대 변수 사냥 못하는 늑대 ‘늑구’…장기 실종에 폐사 우려까지 특검, ‘일반이적 혐의’ 여인형 징역 20년 구형 ‘외화 46억’ 신현송 감싼 이창용 “애국심이 더 클 것” ‘李대통령 공개 지지’ 개그맨 서승만 정동극장 대표 임명 “저는 김창민 감독 살해범입니다” 가해자, 유튜브 등장해 사과 서울시장 본선 오른 ‘일잘러’… 실언 논란·검증 리스크 이겨낼까 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요