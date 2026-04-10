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[포토] 北 최선희·中 왕이 회담

입력:2026-04-10 18:51
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최선희(오른쪽) 북한 외무상이 지난 9일 평양 금수산영빈관에서 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 회담을 진행했다고 조선중앙통신이 10일 보도했다. 연합뉴스

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