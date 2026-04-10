李, 2년 전 ‘이스라엘군 잔혹 영상’ 공유에… 野 “외교 리스크”

李, 2년 전 ‘이스라엘군 잔혹 영상’ 공유에… 野 “외교 리스크”
靑 “평화·인권의 메시지” 해명
장 “대통령이 가짜뉴스 퍼날라”
“사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다.”
이재명 대통령은 10일 엑스(X)에 무장 군인들이 한 아이를 건물에서 떨어뜨리는 영상이 담긴 한 작성자의 글을 공유하며 이같이 말했다. 해당 작성자는 영상에 대해 이스라엘 방위군(IDF)이 팔레스타인 어린이를 고문한 뒤 옥상에서 밀어 떨어뜨리는 실시간 상황이라고 설명했다. 이 대통령은 “우리가 문제 삼는 위안부 강제(동원), 유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다”고 비판했다.
그런데 이 영상이 현재 시점이 아닌 2024년 9월 발생한 것이고, IDF가 살아있는 어린이가 아닌 시신을 떨어뜨린 것으로 나타났다. X 댓글 창에는 이 대통령이 가짜뉴스를 확인하지 않고 글을 올린 것 아니냐는 지적도 제기됐다.
이 대통령은 이후 다시 X에 글을 올려 “영상은 2024년 9월 발생한 실제 상황으로 미국 백악관이 매우 충격적이라 평가했고, 이스라엘의 관련 조사와 조치도 이뤄졌다고 한다”고 설명했다. 이어 “조금 다행이라면 살아있는 사람이 아니라 시신이었단 점이지만, 시신이라도 이와 같은 처우는 국제법 위반”이라며 “어떠한 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며, 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다”고 강조했다.
이 대통령이 “사실인지 알아봐야겠다”고 언급하고 글 쓴 점을 감안할 때 영상의 시점을 명확히 확인한 채 X에 글을 올린 것은 아닌 것으로 보인다. 다만 시점과 상관없이 중동전쟁이 한창인 상황에서 민간인 인권이 무엇보다 우선돼야 한다는 점을 강조하려 메시지를 작성했다는 게 청와대 설명이다. 전은수 청와대 대변인은 “소셜미디어상 영상은 시점이 나타나지 않은 채 돌아다니는 경우가 많다”며 “비극적인 역사를 반복하지 말자는 평화와 인권의 메시지로 봐 달라”고 말했다.
야권은 강하게 비판했다. 장동혁 국민의힘 대표는 국회 최고위원회의에서 “가짜뉴스를 퍼 날라서 외교 리스크를 만들어놓고 이제 와서 조금 다행이라 하면 다 해결되는 것이냐”며 “지난 2월에도 이 대통령은 캄보디아어로 ‘한국인 건들면 패가망신’ 소셜미디어를 올렸다가 캄보디아 정부 항의를 받기도 했다”고 비판했다.
이동환 최수진 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사