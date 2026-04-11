부산시장 후보 되자마자… 전재수 ‘통일교 금품’ 무혐의
합수본 “공소시효 완성” 수사 종결
보좌진 4명만 증거인멸 혐의 기소
정교유착 검·경 합동수사본부가 전재수(사진) 더불어민주당 의원의 통일교 금품 수수 의혹에 대해 ‘공소권 없음’과 ‘무혐의’로 판단하고 수사를 종결했다. 합수본은 전 의원이 통일교로부터 까르띠에 시계를 받은 정황이 의심된다면서도, 이미 공소시효가 완성됐다고 봤다.
합수본은 10일 전 의원의 뇌물 수수·정치자금법 위반 혐의에 대해 “공소시효가 완성됐거나 의혹을 뒷받침할 증거가 불충분하다”고 밝혔다. 전 의원은 2018년 한학자 통일교 총재로부터 한일해저터널 사업 등 청탁을 받고, 명품시계와 현금 2000만~3000만원을 수수한 혐의를 받는다. 지난해 8월 윤영호 전 통일교 세계본부장은 ‘전 의원에게 시계와 현금을 줬다’는 취지로 특검에 진술했다.
합수본은 수사 과정에서 전 의원이 2018년 8월 21일 통일교 천정궁을 방문한 사실을 확인했다. 이에 앞서 같은 해 2월 정모 통일교 총재 비서실장이 785만원 상당 까르띠에 시계 한 점을 구입했고, 이듬해 7월 전 의원의 지인이 해당 시계 수리를 맡긴 사실도 확인했다.
그러나 현금 관련 윤 전 본부장의 진술은 확인하지 못했다. 합수본 관계자는 “윤 전 본부장은 전달된 금품의 내용을 직접 목격하지 못했다”며 “현금 제공 관련해서는 그의 진술이 사실상 유일한 증거”라고 말했다. 뇌물죄는 수수액이 3000만원 이상이면 특정범죄가중처벌법이 적용돼 7년인 공소시효가 최대 15년까지 늘어난다. 그러나 금품 액수가 특정되지 않으면서 공소시효는 그대로 7년으로 판단된 것이다.
합수본은 전 의원이 2019년 통일교로부터 자서전 구입 명목으로 현금 1000만원을 받았다는 의혹에 대해서는 무혐의 처분을 했다. 한 총재의 뇌물 공여 등 혐의도 불기소됐다. 통일교로부터 각각 3000만원의 금품을 수수한 의혹을 받았던 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원도 모두 무혐의 처분됐다.
전 의원의 보좌진 4명은 압수수색 과정에서 증거를 인멸한 혐의로 불구속 기소됐다. 부산 지역구 사무실 컴퓨터를 초기화하고, 하드디스크를 손괴한 혐의 등이다.
윤준식 조민아 기자 semipro@kmib.co.kr
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