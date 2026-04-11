기준금리, 7회 연속 동결… 중동사태 불확실성에 ‘관망 모드’
금통위, 연 2.50% 유지 ‘만장일치’
‘임기 종료’ 이창용 총재 마지막 회의
한국은행 금융통화위원회(금통위)가 기준금리를 연 2.50%로 유지했다. 임기 만료를 앞둔 이창용 한은 총재는 마지막으로 주재하는 금통위에서 지난해 7월 이후 7연속 동결을 결정했다.
금통위는 10일 통화정책방향 결정회의에서 기준금리를 지금과 같은 수준인 연 2.50%로 동결했다. 7명의 금통위원 만장일치였다. 이번 동결로 기준금리는 지난해 7월 10일 이후 약 10개월간 고정된다.
지난해 5월까지 금리 인하 기조를 이어왔던 금통위는 지난해 하반기부터는 동결 기조로 전환했다. 지난해 7·8·10·11월 네 차례, 올해는 이달까지 세 차례 회의에서 모두 금리를 묶었다.
중동 전쟁 여파로 경제 전반의 불확실성이 커지면서 통화정책 안정에 무게를 둔 것으로 풀이된다. 소비자물가 상승률이 2%를 웃돌고 원·달러 환율도 1520원대까지 치솟은 상황에서, 금리를 인하해 유동성을 늘릴 경우 물가와 환율 불안을 더 자극할 수 있다는 판단에서다. 여기에 정부가 추진 중인 ‘전쟁 추가경정예산’의 정책 효과와 충돌할 수 있다는 우려도 고려된 것으로 보인다.
이 총재는 이날 회의 직후 기자간담회에서 “중동전쟁으로 물가의 상방 압력 및 성장의 하방 압력이 동시에 증대되고 금융·외환시장 변동성이 크게 확대됐다”며 “향후 중동사태 관련 불확실성이 높은 만큼, 현재의 기준금리 수준을 유지하면서 사태의 추이와 파급영향을 좀 더 점검해 나가는 것이 적절하다고 판단했다”고 말했다.
이 총재의 임기는 오는 20일 끝난다. 금통위를 주재하는 건 이날이 마지막이었다. 이 총재는 그간의 통화정책을 돌아보며 “금리 결정과 관련해서는 금통위원들이 잘 해주셔서 자기 자랑 같지만 후회하는 것은 없다”고 말했다. 이어 “금리 조기 인하에 실기했다는 말도 많았고, 지나서는 너무 금리를 안 올려서 환율이 올랐다고도 하니 그냥 잘했다고 생각하고 있다”고 자평했다. 일각에서 제기된 스태그플레이션 우려에 대해선 “현시점에서는 가능성이 작다”고 덧붙였다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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