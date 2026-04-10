美·이란 첫 대면 담판 ‘운명의 날’… 레바논·호르무즈가 최대 변수
11일 협상 개시… 2주 휴전 분수령
레바논, 휴전안 포함 여부 ‘논란’
네타냐후 “공습 지속”… 이란 반발
오락가락 미국… 트럼프도 말 바꿔
미국과 이란 간 ‘2주 휴전’이 사흘째를 맞았지만, 이스라엘의 레바논 공세 지속과 이란의 호르무즈 해협 통제 강화로 휴전 국면이 살얼음판을 걷고 있다. 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 예정된 미·이란 대면 협상이 휴전의 최대 변곡점이 될 전망이다.
로이터통신은 10일(현지시간) 이스라엘군이 휴전 발효 이후에도 레바논 내 친 이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 대규모 공습을 이어갔다고 보도했다. 헤즈볼라도 전날 이스라엘의 합의 위반을 주장하며 이스라엘 북부에 로켓을 발사했다.
이스라엘은 헤즈볼라 무장 해제를 전제로 레바논 정부와 협상을 추진하겠다면서도 군사작전은 병행하겠다는 입장을 고수하고 있다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이스라엘 북부 주민들에게 보내는 영상 메시지에서 “레바논에 휴전은 없다. 헤즈볼라를 계속해서 강력하게 때리고 있으며, 안전을 완전히 회복할 때까지 공격을 멈추지 않을 것”이라고 밝혔다.
이란은 강하게 반발하고 있다. 마수드 페제시키안 대통령은 “이스라엘의 레바논 공격은 휴전 합의를 정면으로 위반한 행위”라며 “이 같은 공격이 계속되면 협상은 의미를 잃게 될 것”이라고 경고했다. 미국과의 대면 협상에 직접 나설 것으로 알려진 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회(마즐리스) 의장도 “레바논과 ‘저항의 축’(이란이 이끄는 중동 내 반미·반이스라엘 무장조직 연대) 전체는 휴전의 분리될 수 없는 일부”라고 말했다.
당초 도널드 트럼프 미국 대통령은 레바논을 휴전 대상에 포함하는 데 동의했던 것으로 알려졌지만, 네타냐후 총리와 통화 이후 입장을 바꿨다고 미 CBS방송이 보도했다. 미국은 이스라엘과 레바논이 참여하는 3자 회담을 추진하고 있지만 입장차가 커 협상 전망은 불투명하다.
호르무즈 해협을 둘러싼 갈등도 협상의 걸림돌로 떠오르고 있다. 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자는 전 최고지도자이자 아버지인 아야톨라 알리 하메네이 사망 40일째를 맞아 발표한 성명에서 “호르무즈 해협의 관리 및 통제 수준을 새로운 차원으로 격상하겠다”고 밝혔다.
통행료 부과 및 선박 통제 가능성도 거론되고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 이란이 호르무즈 해협에서 선박 통행량을 제한하고 통행료를 부과할 계획을 밝혔다고 보도했다. 통행료는 암호화폐나 중국 위안화로 부과되며, 대형 유조선의 경우 최대 200만 달러(약 30억원)에 이를 수 있다는 관측이다.
트럼프는 전날 트루스소셜에서 “만약 그들이 (통행료를 부과)하고 있다면 지금 중단하는 게 좋을 것”이라고 밝혔다. 해상 데이터에 따르면 휴전 이후 해협을 통과한 선박은 하루 10여 척 수준에 그쳐 전쟁 이전 하루 평균 130여 척과 비교하면 사실상 봉쇄가 이어지고 있는 것으로 나타났다. 특히 통과 선박 대부분은 이란 관련 선박으로 확인됐다. 이처럼 레바논 전선과 호르무즈 해협을 둘러싼 갈등이 동시에 분출되면서 이번 휴전이 ‘시간 벌기용’에 그칠 수 있다는 우려가 일고 있다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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