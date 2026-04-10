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[포토] 이마트, 캠크닉 특가전

입력:2026-04-10 00:19
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이마트가 인기 캠핑용품과 먹거리 할인을 시작하는 9일 서울 중구 이마트 청계천점에서 모델들이 캠크닉(캠핑+피크닉) 용품을 선보이고 있다. 윤웅 기자

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