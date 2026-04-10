시사 전체기사 [포토] 이마트, 캠크닉 특가전 입력:2026-04-10 00:19 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이마트가 인기 캠핑용품과 먹거리 할인을 시작하는 9일 서울 중구 이마트 청계천점에서 모델들이 캠크닉(캠핑+피크닉) 용품을 선보이고 있다. 윤웅 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령, 하정우 차출론에 “하GPT, 작업 넘어가면 안 돼” 2 서울시장 본선 오른 ‘일잘러’… 실언 논란·검증 리스크 이겨낼까 3 李대통령 “일할 시간 4년 1개월 밖에 안남아…잠 줄이자” 4 조현, 이란 외교장관과 통화… 특사 보낸다 5 2차 특검 특검보가 ‘김어준 유튜브’ 등판…野 “기획수사 자백” 해당분야별 기사 더보기 1 이코노미석 3개 붙여 침대로… 비즈니스석 부럽잖은 ‘눕코노미’ 2 반토막 난 핀플루언서 추천주… 금융당국, 불공정거래 점검 3 [단독] 방치된 채 잡초 무성한 수도권 빈 땅… 실제 경작과는 거리 멀어 4 [속보] 한화솔루션 유상증자 제동… 금감원 정정신고서 요구 5 이제 통신 기본사회… 데이터 다 써도 인터넷 연결 된다 해당분야별 기사 더보기 1 여친 납치해 가혹행위 한 50대 징역 1년 2 대전 동물원 탈출 늑대… “닭 2마리 먹어 허기지진 않아” 3 “삼겹살에 오돌뼈가”…아내 1시간 엎드려뻗쳐 시킨 남편 구속 4 김소영, 첫 재판서 살인 고의 부인…유족 “사형 간곡히 요청” 5 ‘시속 182㎞ 음주 질주’…위너 출신 남태현 1심서 징역 1년 해당분야별 기사 더보기 1 “승자 없는 전쟁… 최대 패자는 네타냐후” 英가디언 분석 2 휴전 아슬아슬…“호르무즈 다시 폐쇄, 대체항로 발표” 3 창구 닫고 버티던 이란, 수락 왜… “파키스탄 중재 노력·中 막판 개입” 4 우주비행사들이 찍은 달의 뒷면…우주 일식도 관측 5 ‘이란전 괘씸죄’ 나토 미군 재배치 만지작… 한국도 영향 받나 해당분야별 기사 더보기 1 메릴 스트립 “손주들 ‘케데헌’ 빠져”…앤 해서웨이 “韓, 문화 리더” 2 메릴 스트립 “손주들 ‘케데헌’ 빠져” 앤 해서웨이 “한국, 문화 리더” 3 전지현, 좀비물 ‘군체’로 11년 만에 스크린 복귀 4 나홍진 ‘호프’ 칸영화제 경쟁부문에…한국 영화 4년 만의 진출 5 나홍진 감독 신작 ‘호프’ 칸영화제 경쟁 부문 진출 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 올해 아비뇽 페스티벌이 선택한 한국 예술가들은 누구? 2 올해 아비뇽 페스티벌서 한국 작품 9편 선보인다 3 주사 대신 하루 한 알…‘먹는 비만약’ 경쟁 본격화 4 죽음을 이해하려는 로봇 장의사, 그 인간적인 시선 5 한·프 산업 협력 강화…비즈니스 프랑스 사절단 성과 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 이제 통신 기본사회… 데이터 다 써도 인터넷 연결 된다 반토막 난 핀플루언서 추천주… 금융당국, 불공정거래 점검 “승자 없는 전쟁… 최대 패자는 네타냐후” 英가디언 분석 연 6083% 사채·협박 추심…싱글맘 죽음 내몬 사채업자 징역 4년 [단독] ‘탁 치니 억’ 박처원 등 고문 경찰 5명 서훈 취소 검토 비트코인 창시자 ‘사토시’ 정체는?…NYT, 영국 암호학자 지목 휴전 아슬아슬…“호르무즈 다시 폐쇄, 대체항로 발표” [르포] 양도세 중과 D-30…현금 부자들의 성벽, 끊어진 연쇄이동사슬 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요