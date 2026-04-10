‘전쟁광’ 네타냐후… 꺼질 만하면 불쏘시개 역할

휴전 첫날 최대 규모 레바논 폭격

전쟁 부추기고 협상 국면마다 훼방

장기전이 정치적으로 유리 판단

정작 휴전논의서 배제 입지 좁아져

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. AFP연합뉴스

이스라엘이 미국과 이란의 ‘2주 휴전’ 발효 당일인 8일(현지시간) 레바논 무장정파 헤즈볼라의 거점 100여곳을 맹폭해 하루에만 1000명 이상 사상자를 냈다. 종전과 확전의 갈림길에서 다른 전선인 레바논으로 공세를 강화하며 또다시 불쏘시개 역할을 한 것이다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 “다시 전투에 복귀할 준비가 돼 있다”고 이란을 위협했지만 정작 휴전 논의에서 배제돼 입지가 모호해졌다는 관측도 나온다.



이스라엘군은 이날 성명에서 “레바논 남부와 수도 베이루트 등 100여곳의 헤즈볼라 본부 및 군사시설을 공습했다”며 “개전 이후 레바논에 가한 공습으로는 최대 규모”라고 밝혔다. 이번 공습으로 헤즈볼라 수장 나임 카셈 사무총장의 최측근이자 개인비서인 알리 유수프 하르시가 사망했다.



알자지라방송은 “휴전 발표 후 수시간 만에 이스라엘이 레바논 전역을 폭격했다”며 “단 10분 만에 100차례 공습이 가해졌다”고 전했다. 이란 혁명수비대는 “멈추지 않으면 처절하게 보복할 것”이라고 경고했다. 헤즈볼라도 이스라엘 북부를 향해 로켓을 발사하며 반격에 나섰다.



네타냐후 총리는 이날 영상 연설에서 “휴전 합의에는 헤즈볼라가 포함되지 않는다”며 “그들을 계속 공격할 것”이라고 밝혔다. 이란을 향해서는 “아직 완수해야 할 목표가 많이 남았다. 반드시 달성할 것”이라며 “언제든 다시 전투에 복귀할 준비가 돼 있다. 우리의 방아쇠에 손가락이 걸려 있다”고 말했다.



네타냐후는 트럼프 2기 행정부가 출범한 지난해부터 백악관을 수차례 드나들며 이란과의 전쟁을 부추겼다. 미국은 지난해 6월 이란 핵시설 3곳에 벙커버스터를 투하했고, 올해에는 37년간 집권한 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자를 제거했다.



충돌이 잦아들면 이스라엘이 독단적인 군사 행동으로 긴장을 고조시켰다. 미국과 대화가 가능할 것으로 평가됐던 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의 사무총장이 지난달 17일 이스라엘 공습으로 사망하자 일각에선 네타냐후가 의도적으로 협상을 방해한다는 의심이 불거졌다. 오는 10월 총선을 앞둔 네타냐후에게 이란과의 장기전이 정치적으로 유리하다는 분석에 무게가 실린다. 트럼프가 집권 초 가자지구 전쟁의 6주 휴전을 성사시킨 뒤 연장안까지 논의하던 지난해 3월에는 이스라엘의 일방적인 군사 행동으로 대화가 무산된 적도 있다.



영국 싱크탱크 채텀하우스의 매리언 메스머 국제안보프로그램 책임자는 미국과 이란의 2주 휴전 관련 초기 분석에서 “이스라엘의 레바논 공격은 휴전 협정을 훼손할 뿐 아니라 전쟁에서 빠져나오려는 미국을 계속 얽매이게 할 수 있다”며 “이제 중동에서 미국의 국익에 위협이 되는 것은 이스라엘과의 동맹 관계”라고 진단했다.



트럼프가 네타냐후를 중요 논의에서 배제하기 시작했다는 관측도 나온다. 월스트리트저널은 “이스라엘이 자국과 협의 없이 미국과 이란 간 휴전 합의가 체결된 사실을 알고 불만을 표했다”고 전했다. 영국 이코노미스트는 “향후 이스라엘의 안보는 트럼프의 변덕에 좌우될 수밖에 없다”며 “네타냐후에게 놓인 문제는 (미국의) 동맹에서 (전쟁 책임의) 희생양으로 전락할 수 있다는 점”이라고 짚었다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2928 응원 하기 Boom de yada 이스라엘이 미국과 이란의 ‘2주 휴전’ 발효 당일인 8일(현지시간) 레바논 무장정파 헤즈볼라의 거점 100여곳을 맹폭해 하루에만 1000명 이상 사상자를 냈다. 종전과 확전의 갈림길에서 다른 전선인 레바논으로 공세를 강화하며 또다시 불쏘시개 역할을 한 것이다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 “다시 전투에 복귀할 준비가 돼 있다”고 이란을 위협했지만 정작 휴전 논의에서 배제돼 입지가 모호해졌다는 관측도 나온다.이스라엘군은 이날 성명에서 “레바논 남부와 수도 베이루트 등 100여곳의 헤즈볼라 본부 및 군사시설을 공습했다”며 “개전 이후 레바논에 가한 공습으로는 최대 규모”라고 밝혔다. 이번 공습으로 헤즈볼라 수장 나임 카셈 사무총장의 최측근이자 개인비서인 알리 유수프 하르시가 사망했다.알자지라방송은 “휴전 발표 후 수시간 만에 이스라엘이 레바논 전역을 폭격했다”며 “단 10분 만에 100차례 공습이 가해졌다”고 전했다. 이란 혁명수비대는 “멈추지 않으면 처절하게 보복할 것”이라고 경고했다. 헤즈볼라도 이스라엘 북부를 향해 로켓을 발사하며 반격에 나섰다.네타냐후 총리는 이날 영상 연설에서 “휴전 합의에는 헤즈볼라가 포함되지 않는다”며 “그들을 계속 공격할 것”이라고 밝혔다. 이란을 향해서는 “아직 완수해야 할 목표가 많이 남았다. 반드시 달성할 것”이라며 “언제든 다시 전투에 복귀할 준비가 돼 있다. 우리의 방아쇠에 손가락이 걸려 있다”고 말했다.네타냐후는 트럼프 2기 행정부가 출범한 지난해부터 백악관을 수차례 드나들며 이란과의 전쟁을 부추겼다. 미국은 지난해 6월 이란 핵시설 3곳에 벙커버스터를 투하했고, 올해에는 37년간 집권한 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자를 제거했다.충돌이 잦아들면 이스라엘이 독단적인 군사 행동으로 긴장을 고조시켰다. 미국과 대화가 가능할 것으로 평가됐던 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의 사무총장이 지난달 17일 이스라엘 공습으로 사망하자 일각에선 네타냐후가 의도적으로 협상을 방해한다는 의심이 불거졌다. 오는 10월 총선을 앞둔 네타냐후에게 이란과의 장기전이 정치적으로 유리하다는 분석에 무게가 실린다. 트럼프가 집권 초 가자지구 전쟁의 6주 휴전을 성사시킨 뒤 연장안까지 논의하던 지난해 3월에는 이스라엘의 일방적인 군사 행동으로 대화가 무산된 적도 있다.영국 싱크탱크 채텀하우스의 매리언 메스머 국제안보프로그램 책임자는 미국과 이란의 2주 휴전 관련 초기 분석에서 “이스라엘의 레바논 공격은 휴전 협정을 훼손할 뿐 아니라 전쟁에서 빠져나오려는 미국을 계속 얽매이게 할 수 있다”며 “이제 중동에서 미국의 국익에 위협이 되는 것은 이스라엘과의 동맹 관계”라고 진단했다.트럼프가 네타냐후를 중요 논의에서 배제하기 시작했다는 관측도 나온다. 월스트리트저널은 “이스라엘이 자국과 협의 없이 미국과 이란 간 휴전 합의가 체결된 사실을 알고 불만을 표했다”고 전했다. 영국 이코노미스트는 “향후 이스라엘의 안보는 트럼프의 변덕에 좌우될 수밖에 없다”며 “네타냐후에게 놓인 문제는 (미국의) 동맹에서 (전쟁 책임의) 희생양으로 전락할 수 있다는 점”이라고 짚었다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지