제주 강풍에 폭우… 항공기 246편 결항
승객 3000여명 발 묶여 대혼잡
제주에 강풍과 집중호우가 9일 몰아치면서 240여편이 결항하는 등 항공기 운항이 차질을 빚었다. 시설물 피해와 고립 사고도 속출했다. 기상청은 10일에도 제주도와 남해안 곳곳에 강한 비가 내릴 것으로 예보했다.
한국공항공사 제주공항에 따르면 이날 오후 7시 기준 국내선 234편과 국제선 12편 등 246편이 결항했다. 또 국내선 80편과 국제선 도착 3편 등 83편이 지연 운항했다. 제주공항은 한때 항공권을 구하려는 승객과 대기 인파로 발 디딜 틈 없는 혼잡을 빚었다. 국내선 4편이 임시 증편됐지만 대기 수요를 감당하기엔 역부족이었다.
제주공항은 체류객 지원 ‘주의’ 단계를 발령했다. 주의 단계는 제주 출발 항공편 기준 결항편 승객이 3000명 이상일 때 발효된다. 이날 제주뿐 아니라 광주, 여수 등 남부 지역 기상 악화로 결항과 지연 규모가 커진 것으로 파악됐다. 제주도와 우도, 가파도, 마라도 등을 오가는 여객선은 모두 통제됐다.
사고도 이어졌다. 오전 9시51분쯤 제주시 애월읍 한 작업장에서 일하던 30대 남성이 강풍에 닫힌 컨테이너 문에 얼굴과 어깨를 맞아 병원으로 이송됐다. 제주시 조천읍 교래리 숲길에서는 오후 1시18분쯤 갑자기 불어난 하천에 고립됐던 60대 여성 3명이 구조됐다.
제주시 건입동과 조천읍에서는 강풍에 신호기가 추락했다. 제주시 애월읍·구좌읍과 서귀포시 대포동 등에서는 가로수가 쓰러졌다. 제주시 일도2동에서는 베란다 창문과 공사장 발판이 바람에 날리는 장면도 포착됐다. 배수로 침수, 맨홀 역류, 보행자 미끄러짐 사고 등 이날 하루에만 25건 이상의 피해 신고가 접수된 것으로 파악됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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