풍산은 왜 돌연 탄약사업부 매각을 접었나

한화·풍산, ‘인수·매각 중단’ 공시

풍산 측, 한화에 중단 통보 알려져

매각 두고 풍산 내부 이견 관측도

연합뉴스

한화에어로스페이스가 추진해온 풍산 탄약사업부 인수가 돌연 무산됐다. 한화그룹의 방산 수직 계열화를 완성할 ‘빅딜’이 될 것이란 전망이 나왔던 인수전이 양측의 매각·인수 검토 중단 발표로 중단되면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 풍산은 구체적 설명 없이 한화 측에 매각 중단 의사를 통보한 것으로 전해졌다.



한화에어로스페이스는 9일 오후 “방산 경쟁력 강화 및 기업가치 제고를 위해 풍산의 탄약사업 부문을 포함한 다양한 사업 기회를 지속적으로 검토하고 있으나 풍산 방산부문에 대한 인수 검토는 중단됐다”고 공시했다. 풍산은 이보다 약 9분 앞서 공시를 통해 “탄약 사업 매각과 관련해 현재 추진하고 있는 바가 없음을 알려드린다”고 밝혔다. 풍산 탄약사업부 매각가는 경영권 프리미엄 등을 포함해 1조5000억원 이상일 것으로 추산됐다.



앞서 한화에어로스페이스는 풍산 탄약사업부 인수를 위한 비공개 입찰에 단독 참여해 지난 3일 최종 제안서를 제출했다. 그러나 그 6일 만인 이날 풍산 측이 갑자기 매각 철회 뜻을 전했고, 한화에어로스페이스도 공시 준비에 들어간 것으로 전해졌다. 한화 내부에선 크게 당혹스러워하는 기류도 감지됐다.



풍산은 5.56㎜ 소구경탄부터 155㎜ 곡사포탄까지 각종 군용 탄약과 스포츠용 탄약을 생산하는 기업이다. 이번 인수가 현실화할 경우 한화에어로스페이스는 탄약 생산에서 무기 플랫폼 제작·수출까지 이어지는 수직 계열화를 이룰 것으로 전망됐다. 한화에어로스페이스는 그간 K9 자주포와 천무 등 세계 최고 수준의 지상 무기 체계를 수출하는 등 K-방산의 대표 주자 지위를 굳혔지만 무기에 들어가는 탄약은 외부 조달에 의존해 왔다.



풍산이 주력인 방산 사업 매각에 나선 배경에는 승계 문제가 있다는 분석이 지배적이었다. 류진 풍산그룹 회장의 장남 로이스 류(한국명 류성곤)는 미국 시민권자로 현행법상 방산업체 경영권은 한국 국적자만 가질 수 있어 2세 경영 승계가 어려운 상황이다.



업계에선 류 회장이 애초부터 탄약사업부를 매각할 뜻이 없었으며, 매각 건을 두고 풍산 경영진 내부에서 의견이 갈렸다는 얘기도 흘러나온다. 풍산은 구리 제품을 만드는 신동 사업 비중이 70%로 높지만 실질적으로 돈을 버는 주력 사업은 방산 부문이다. 탄약 사업 매출 비중은 약 30% 수준이나 전체 영업이익에서 차지하는 비중은 70%에 달한다. 그룹의 재무 구조를 떠받치는 버팀목인 셈이다. 류 회장은 풍산이 국내 군용 탄약의 대부분 종류를 생산하는 독점적 지위를 갖게 된 데 대한 자부심도 큰 것으로 알려져 있다.



방산업체 매각은 국가 안보와 직결되는 사안으로 방위사업법에 따라 정부 승인을 받아야 한다. 업계에선 국내 탄약 시장의 독점적 지위를 가진 풍산을 한화가 인수할 경우 공정거래위원회의 기업결합심사 통과가 어려울 수 있다는 분석도 제기됐다.



권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한화에어로스페이스가 추진해온 풍산 탄약사업부 인수가 돌연 무산됐다. 한화그룹의 방산 수직 계열화를 완성할 ‘빅딜’이 될 것이란 전망이 나왔던 인수전이 양측의 매각·인수 검토 중단 발표로 중단되면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 풍산은 구체적 설명 없이 한화 측에 매각 중단 의사를 통보한 것으로 전해졌다.한화에어로스페이스는 9일 오후 “방산 경쟁력 강화 및 기업가치 제고를 위해 풍산의 탄약사업 부문을 포함한 다양한 사업 기회를 지속적으로 검토하고 있으나 풍산 방산부문에 대한 인수 검토는 중단됐다”고 공시했다. 풍산은 이보다 약 9분 앞서 공시를 통해 “탄약 사업 매각과 관련해 현재 추진하고 있는 바가 없음을 알려드린다”고 밝혔다. 풍산 탄약사업부 매각가는 경영권 프리미엄 등을 포함해 1조5000억원 이상일 것으로 추산됐다.앞서 한화에어로스페이스는 풍산 탄약사업부 인수를 위한 비공개 입찰에 단독 참여해 지난 3일 최종 제안서를 제출했다. 그러나 그 6일 만인 이날 풍산 측이 갑자기 매각 철회 뜻을 전했고, 한화에어로스페이스도 공시 준비에 들어간 것으로 전해졌다. 한화 내부에선 크게 당혹스러워하는 기류도 감지됐다.풍산은 5.56㎜ 소구경탄부터 155㎜ 곡사포탄까지 각종 군용 탄약과 스포츠용 탄약을 생산하는 기업이다. 이번 인수가 현실화할 경우 한화에어로스페이스는 탄약 생산에서 무기 플랫폼 제작·수출까지 이어지는 수직 계열화를 이룰 것으로 전망됐다. 한화에어로스페이스는 그간 K9 자주포와 천무 등 세계 최고 수준의 지상 무기 체계를 수출하는 등 K-방산의 대표 주자 지위를 굳혔지만 무기에 들어가는 탄약은 외부 조달에 의존해 왔다.풍산이 주력인 방산 사업 매각에 나선 배경에는 승계 문제가 있다는 분석이 지배적이었다. 류진 풍산그룹 회장의 장남 로이스 류(한국명 류성곤)는 미국 시민권자로 현행법상 방산업체 경영권은 한국 국적자만 가질 수 있어 2세 경영 승계가 어려운 상황이다.업계에선 류 회장이 애초부터 탄약사업부를 매각할 뜻이 없었으며, 매각 건을 두고 풍산 경영진 내부에서 의견이 갈렸다는 얘기도 흘러나온다. 풍산은 구리 제품을 만드는 신동 사업 비중이 70%로 높지만 실질적으로 돈을 버는 주력 사업은 방산 부문이다. 탄약 사업 매출 비중은 약 30% 수준이나 전체 영업이익에서 차지하는 비중은 70%에 달한다. 그룹의 재무 구조를 떠받치는 버팀목인 셈이다. 류 회장은 풍산이 국내 군용 탄약의 대부분 종류를 생산하는 독점적 지위를 갖게 된 데 대한 자부심도 큰 것으로 알려져 있다.방산업체 매각은 국가 안보와 직결되는 사안으로 방위사업법에 따라 정부 승인을 받아야 한다. 업계에선 국내 탄약 시장의 독점적 지위를 가진 풍산을 한화가 인수할 경우 공정거래위원회의 기업결합심사 통과가 어려울 수 있다는 분석도 제기됐다.권지혜 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지