“한동훈도 수사 대상”… 與 조작기소 국조특위, 尹정권 수사라인 겨냥
서영교 “불법수사 지시 윗선 밝혀야”
현장조사서 ‘연어 술파티’ 놓고 충돌
여야가 국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 현장조사에서 쌍방울 대북송금 사건과 관련한 이른바 ‘연어 술파티’ 진위를 두고 충돌했다.
국조특위 여야 위원들은 9일 10명씩 조를 나눠 수원지검과 서울중앙지검을 각각 방문했다.
수원지검 현장조사에선 박상용 검사가 2023년 5월 이화영 전 경기도 부지사에게 연어 술파티 회유를 시도했다는 의혹을 다뤘다. 더불어민주당은 인근 편의점에서 직접 소주를 산 뒤 생수병에 옮겨 담아 청사로 반입하는 과정을 시연하며 연어 술파티가 실재했다고 주장했다.
박성준 의원은 “교도관이 수사관과 함께 (쌍방울 관계자로부터) 회덮밥을 받았다는 2층 후문을 확인했다”며 “쌍방울 법인카드를 보면 6시 37분 수원지검 후문 앞에서 어른 걸음으로 1분 30초 거리 편의점에서 소주와 담배가 구매됐다”고 말했다. 또 “김 전 회장 비서의 (청사 엘리베이터 출입) 태그 기록을 보면 오후 6시 32분 퇴실하고, 6시 41분 입실했다”고 말했다.
반면 국민의힘은 물리적으로 불가능한 일이라고 비판했다. 나경원 의원은 “오후 6시 37분 편의점에서 (쌍방울) 법인카드가 긁혀졌으면 그때부터 23분간 (구매한 소주를) 청사로 가져가고, 오후 7시에 도착한 피고인의 변호인 설주완 변호사가 소주 냄새를 느끼지 않도록 환기까지 해야 한다”며 “타임라인상 가능한가. 너무나 소설”이라고 반박했다. 또 “연어 술 파티라 해서 연어회라도 나온 줄 알았더니 연어 회덮밥 도시락이라고 (민주당이) 자인했다”고 지적했다.
서울중앙지검에선 검찰이 대장동 개발사업 민간업자인 남욱 씨를 중앙지검 구치감에 2박 3일간 수용된 상태에서 검찰에 유리한 진술을 하도록 압박했다는 주장이 나왔다. 서 위원장은 현장 조사를 마친 뒤 “정일권 검사가 구치소에 수감됐던 남욱을 불러 아이들 사진 보여주며 ‘얘들 봐야 하지 않겠냐’ ‘배를 갈라서 하는 수사가 있고 환부를 도려내는 수사가 있다’ 발언했다”며 “그리고 남욱은 구치감에 홀로 갇혔다”고 말했다. 특위는 해당 발언이 이뤄졌다는 영상녹화실 1037-1호를 찾아 영상녹화물 제출도 요구했다.
민주당은 개별검사에 대한 문제 제기를 넘어 당시 수사 라인 전반으로 공세를 강화하고 있다. 서 위원장은 이날 라디오에서 “한동훈은 이제 법적 수사 대상”이라고 주장했다. 윤석열정부 이시원 전 공직기강비서관, 이창현 특별수사관, 유도윤 검사 등도 거론했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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