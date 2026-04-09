서울시장 본선 오른 ‘일잘러’… 실언 논란·검증 리스크 이겨낼까
정원오, 중앙정치 경험 부족이 변수
경선선 “네거티브 말라” 수비 치중
더불어민주당 서울시장 후보로 확정된 정원오 전 성동구청장은 본선 경쟁력 입증이라는 본격적인 시험대에 올랐다. 유능한 행정가로 이름을 알렸지만 중앙정치 경험이 없는 정 후보는 경선 과정에서 실기를 거듭하며 위기관리 능력의 약점을 노출했다. 국민의힘 후보로 유력한 오세훈 서울시장과의 정면승부에서 ‘검증 리스크’를 어떻게 돌파하느냐가 관건으로 꼽힌다.
정 후보는 경선 내내 당내 경쟁자보다 오 시장을 정조준하는 전략을 취했다. 오 시장의 지난 10년 시정을 “구호만 요란했다”고 비판하며 자신을 “오세훈 시정을 끝낼 수 있는 단 하나의 필승 카드”라고 강조했다. 특히 한강버스, 서울링, 감사의 정원, 종묘 앞 재개발 등 오 시장의 주요 사업을 “대권을 바라보다 꼬인 전시성 무능 행정”이라고 규정하며 날을 세웠다.
정 후보는 본인이 대권 욕심이 없다는 점을 부각하며 차별화 포인트로 삼았다. 서울시장이 자기 정치를 하려 들면 정부와 엇박자가 나 시정이 불안해진다는 논리를 폈다. 아울러 민주당의 험지로 분류되는 ‘강남’ 지역에서의 경쟁력도 강점으로 내세웠다. 성동구의 표심이 인접한 강남·한강 벨트로까지 이어진다는 것이다. 정 후보는 “성동구 행정을 경험한 분들의 선호도가 높다”며 확장을 자신했다.
이재명 대통령의 신뢰를 뜻하는 ‘명픽’은 가장 든든한 자산이다. 이 대통령이 지난해 12월 X(엑스)를 통해 “일을 잘하긴 잘하나 보다”고 언급한 이후 정 후보 지지율은 급상승했다. 이해식, 채현일, 오기형, 이정헌 의원 등 현역 친명계 의원들이 포진한 매머드급 캠프 구성도 이를 뒷받침한다. 최근 주요 여론조사에서 이 대통령과 민주당에 대한 지지율이 국민의힘을 압도하는 상황도 정 후보에겐 유리한 지점이다.
정 후보는 성수동 도시재생 사업으로 다져진 ‘일잘러’ 이미지에 ‘서울 전역 30분 통근 도시’, ‘서울형 국제업무특구’ 등 정책 공약을 더해 행정 전문가로서의 입지를 굳히겠다는 전략이다.
그러나 본선 가도를 마냥 자신하긴 어렵다. 국민의힘은 ‘칸쿤 출장’ 의혹을 시작으로 파상공세를 예고했다. 수행 직원 성별 기재 오류와 관광지 방문, 해당 직원의 파격 승진 및 캠프 합류 주장을 펴며 의구심을 키우고 있다. 여론조사 과장 의혹, 도이치모터스 관련 정경유착 의혹, 농지법 위반 논란, 과거 전과 및 인사 문제 등도 검증의 도마 위에 올랐다.
임기응변 부족과 실언 리스크도 해결해야 할 숙제다. 경선 막판 ‘박원순·오세훈 동일 비교’ 발언으로 지지층의 거센 반발을 산 사례가 대표적이다. 당내 경선에서는 “네거티브를 멈추라”며 수비에 치중했지만 본선에서는 훨씬 강도 높은 ‘진흙탕싸움’이 불가피할 것으로 전망된다.
국민의힘 서울시장 후보는 아직 결정되지 않았지만 정치권에선 유력 경쟁 상대로 현역인 오 시장을 꼽는다. 정 후보도 이날 결과 발표 전 유튜브에 출연해 “(결선 없이) 오늘 한번에 결론이 나고 오 시장과 맞닥뜨려 싸워야 한다”며 “오 시장은 개인이 아니다. 현직 시장이라는 점이 서울이란 거대한 공조직에 (좋지 않은) 영향을 미치고 있다”고 말했다.
정 후보는 “이재명정부의 승리와 서울시민의 행복을 위해 반드시 민주당이 이겨야 한다”며 “민주당이 승리하는 날까지 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.
오주환 김혜원 기자 johnny@kmib.co.kr
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