“임직원 안전 최우선”… LG이노텍 노·경 ‘맞손’
노·경 공동 실천 협약식 개최
삶·일 조화위한 ‘케어체계’ 구축
LG이노텍 노동조합과 경영진이 사업장 내 임직원 안전을 강화하는 건강한 일터 조성을 위해 손잡았다.
LG이노텍은 지난 8일 서울 강서구 마곡 본사에서 ‘노경(노조·경영진) 공동 실천 협약식’을 열었다고 9일 밝혔다. ‘건강하고 안전한 일터를 조성해야 한다’는 데 노조·경영진이 모두 공감한 게 협약으로 이어졌다.
협약식에는 문혁수 대표와 이중일 노동조합위원장 등 10명이 참석했다. 참석자들은 ‘노경 공동 실천 선언문’을 발표하고 열린 소통과 상호 신뢰를 바탕으로 안전한 일터 조성을 위한 솔루션을 공동으로 마련하겠다고 다짐했다. 이와 함께 구성원 삶과 일이 조화를 이루는 ‘케어 체계’를 구축하고, 신체적·심리적 안정감을 기반으로 임직원이 역량을 발휘할 수 있는 건강한 조직 문화를 실현하겠다고 약속했다.
회사는 협약 실행력을 높이기 위해 이달 중 노사 공동 협의체인 ‘노경 공동 태스크’를 공식 발족한다. 협의체는 근무 현장에서 변화를 체감할 수 있는 실질적인 과제를 공동으로 발굴한 뒤 추진할 방침이다. LG이노텍 관계자는 “안전문화 확산을 위한 노사 합동 안전 건강 브랜드 신규 론칭, 다양한 안전 건강관리 프로그램 사내 신규 도입 등이 대표적”이라고 설명했다.
지역사회와 협력사를 대상으로 한 사회공헌 활동도 확대해 노·경의 사회적인 책임 역시 강화할 계획이다. 문 대표는 “임직원 건강과 안전을 최우선 가치로 두고 현장 목소리에 귀 기울이며 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다. 이 위원장은 “회사 성장이 곧 조합원의 행복으로 이어질 수 있도록 건강하고 안전한 일터를 만드는 길에 경영진과 함께하겠다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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