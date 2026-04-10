HD현대중공업, 세계 최초 ‘암모니아로 가는 배’ 건조 성공
암모니아 추진선 2척 명명식
“친환경 선박 주도권 공공화”
HD현대중공업이 세계 최초로 암모니아만으로 엔진을 돌리는 선박 건조에 성공했다. 연소 시 탄소를 배출하지 않는 암모니아는 해운 업계가 주목하는 차세대 친환경 연료다.
HD현대중공업은 9일 울산 조선소에서 암모니아 이중연료(DF) 엔진이 장착된 4만6000㎥급 중형 가스운반선 2척에 대한 명명식을 개최했다고 밝혔다. 해당 선박은 2023·2024년 벨기에 선사 엑스마르로부터 수주한 중형 가스운반선 4척 중 2척이다. 이들 암모니아 추진선에는 벨기에 도시 이름을 따 ‘안트베르펜’와 ‘아를롱’이란 이름이 붙었다.
암모니아는 극저온 조건을 유지해야 하는 수소와 달리 영하 33도 저온탱크나 가압탱크에서 보관할 수 있고, 저장 밀도도 높아 대규모 장거리 운송 및 저장에 적합한 연료로 평가받고 있다. 국제에너지기구(IEA)가 발표한 2050년 탄소중립 로드맵에 따르면 해운업계의 암모니아 연료 비중은 2030년 8%에서 2050년 46%로 높아질 전망이다.
이번 선박은 HD현대중공업이 자체 기술로 설계·제작한 화물창 3기를 탑재해 암모니아와 액화석유가스(LPG) 등 액화가스화물을 안정적으로 운송할 수 있다. 특히 암모니아 누출을 실시간으로 확인할 수 있는 감지 장치와 배출 회수장치 등을 적용해 최고 수준의 안전성을 확보했다는 게 회사 측 설명이다. 선박은 마무리 작업을 거쳐 오는 5월과 7월 말에 각각 선주사로 인도될 예정이다.
HD현대중공업 함정·중형선사업부 대표 주원호 사장은 “고난도 기술력이 요구되는 암모니아 추진선을 세계 최초로 건조하게 돼 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 지속적인 기술혁신을 통해 글로벌 친환경 선박 시장 주도권을 공고히 하겠다”고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사