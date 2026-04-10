우승 못했지만, 마지막에 웃었다
[And 스포츠]
KBL ‘언더독 반란’ 상 휩쓴 소노
국내 선수 득점 1위 이정현 ‘MVP’
켐바오, 105표 받아 구단 첫 신인상
올 시즌 프로농구(KBL) 정규리그 시상식의 주인공은 5위 팀 고양 소노였다. 이정현이 생애 처음으로 최우수선수(MVP)에 올랐고, 케빈 켐바오는 신인상을 차지했다. 비우승팀이 MVP와 신인상 수상자를 동시에 배출한 것은 이번이 처음이다.
이정현은 9일 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 2025-2026 KBL 정규리그 시상식에서 국내 선수 MVP 수상의 영예를 안았다. 기자단 유효투표 117표 중 106표로 압도적인 지지를 받았다. KBL 역사상 처음으로 5위 팀에서 탄생한 MVP다. 앞서 28차례 시즌을 치르는 동안 MVP는 사실상 우승팀(22회)의 몫이었다.
올 시즌 ‘언더독의 반란’을 이끈 이정현의 존재감은 단연 돋보인다. 시즌 중반까지만 해도 소노는 봄 농구와 연이 없는 듯했다. 한때 9위로 처졌던 소노는 파죽의 10연승을 내달린 끝에 창단 이후 처음으로 플레이오프에 진출했다. 이정현의 손에서 공격이 나왔다. 올 시즌 49경기에 출전해 평균 18.6점 2.6리바운드 5.2어시스트를 기록했다. 국내 선수 중 득점 1위다. 외국인 선수를 포함해도 5위다.
프로 데뷔 5년 차에 첫 MVP의 기쁨을 누린 이정현은 “큰 상을 받게 돼 영광이다. 함께 뛰어준 선수들 아니었으면 이 자리에 없었을 것”이라고 소감을 전했다.
소노의 구단 첫 신인상 수상자도 나왔다. 올 시즌 유독 치열했던 신인상 경쟁에서 켐바오가 웃었다. KBL 2년 차인 켐바오 역시 105표를 받아 토종 선수들을 큰 격차로 제치고 상을 거머쥐었다. 이정현, 네이던 나이트와 함께 소노 ‘빅3’의 한 축을 이룬 그는 올 시즌 전 경기에 출전해 평균 15.3점 6.5리바운드 4어시스트를 올리며 맹활약했다.
외국 선수 MVP는 창원 LG의 정규시즌 우승을 이끈 아셈 마레이가 차지했다. 마레이는 각 구단 감독과 기술위원회가 선정한 최우수 수비상에 5시즌 연속 리바운드상까지 차지했고, 스틸 부문에서도 1위에 올랐다.
올 시즌 최고의 사령탑에 오른 조상현 LG 감독은 “한 선수에게 의존하지 않는 팀 특성상 선수 개인상은 적지만 팀이 좋은 문화를 갖고 잘 성장하고 있다고 생각한다”고 말했다.
시즌 베스트5에는 이정현과 마레이를 비롯해 자밀 워니, 안영준(이상 서울 SK), 이선 알바노(원주 DB)가 선정됐다. 식스맨상은 에디 다니엘(SK), 기량발전상은 서명진(현대모비스)에게 돌아갔다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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