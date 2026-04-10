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우승 못했지만, 마지막에 웃었다

입력:2026-04-10 01:47
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[And 스포츠]
KBL ‘언더독 반란’ 상 휩쓴 소노

국내 선수 득점 1위 이정현 ‘MVP’
켐바오, 105표 받아 구단 첫 신인상

9일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 2025-2026 KBL 정규리그 시상식에서 국내 선수 MVP 수상의 영예를 안은 고양 소노 이정현이 트로피를 들어 보이고 있다. 연합뉴스

올 시즌 프로농구(KBL) 정규리그 시상식의 주인공은 5위 팀 고양 소노였다. 이정현이 생애 처음으로 최우수선수(MVP)에 올랐고, 케빈 켐바오는 신인상을 차지했다. 비우승팀이 MVP와 신인상 수상자를 동시에 배출한 것은 이번이 처음이다.

9일 KBL 정규리그 시상식에서 신인상을 수상한 고양 소노 케빈 켐바오. 연합뉴스

이정현은 9일 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 2025-2026 KBL 정규리그 시상식에서 국내 선수 MVP 수상의 영예를 안았다. 기자단 유효투표 117표 중 106표로 압도적인 지지를 받았다. KBL 역사상 처음으로 5위 팀에서 탄생한 MVP다. 앞서 28차례 시즌을 치르는 동안 MVP는 사실상 우승팀(22회)의 몫이었다.

올 시즌 ‘언더독의 반란’을 이끈 이정현의 존재감은 단연 돋보인다. 시즌 중반까지만 해도 소노는 봄 농구와 연이 없는 듯했다. 한때 9위로 처졌던 소노는 파죽의 10연승을 내달린 끝에 창단 이후 처음으로 플레이오프에 진출했다. 이정현의 손에서 공격이 나왔다. 올 시즌 49경기에 출전해 평균 18.6점 2.6리바운드 5.2어시스트를 기록했다. 국내 선수 중 득점 1위다. 외국인 선수를 포함해도 5위다.

프로 데뷔 5년 차에 첫 MVP의 기쁨을 누린 이정현은 “큰 상을 받게 돼 영광이다. 함께 뛰어준 선수들 아니었으면 이 자리에 없었을 것”이라고 소감을 전했다.

소노의 구단 첫 신인상 수상자도 나왔다. 올 시즌 유독 치열했던 신인상 경쟁에서 켐바오가 웃었다. KBL 2년 차인 켐바오 역시 105표를 받아 토종 선수들을 큰 격차로 제치고 상을 거머쥐었다. 이정현, 네이던 나이트와 함께 소노 ‘빅3’의 한 축을 이룬 그는 올 시즌 전 경기에 출전해 평균 15.3점 6.5리바운드 4어시스트를 올리며 맹활약했다.

외국 선수 MVP는 창원 LG의 정규시즌 우승을 이끈 아셈 마레이가 차지했다. 마레이는 각 구단 감독과 기술위원회가 선정한 최우수 수비상에 5시즌 연속 리바운드상까지 차지했고, 스틸 부문에서도 1위에 올랐다.

올 시즌 최고의 사령탑에 오른 조상현 LG 감독은 “한 선수에게 의존하지 않는 팀 특성상 선수 개인상은 적지만 팀이 좋은 문화를 갖고 잘 성장하고 있다고 생각한다”고 말했다.

시즌 베스트5에는 이정현과 마레이를 비롯해 자밀 워니, 안영준(이상 서울 SK), 이선 알바노(원주 DB)가 선정됐다. 식스맨상은 에디 다니엘(SK), 기량발전상은 서명진(현대모비스)에게 돌아갔다.

정신영 기자 spirit@kmib.co.kr

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