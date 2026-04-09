시사 전체기사

與 서울시장 후보 ‘명픽’ 정원오 확정

입력:2026-04-09 18:55
수정:2026-04-09 19:00
공유하기
글자 크기 조정

경선 과반 득표로 본선 직행
국민의힘 후보는 18일 결정


더불어민주당 소속 정원오(사진) 전 성동구청장이 6·3 지방선거 서울시장 후보로 9일 확정됐다. 대표적 ‘명픽’(이재명 선택) 후보로 꼽히는 정 후보는 경선 과정에서의 각종 논란을 불식하고 과반 득표로 본선에 직행하며 대세론을 입증했다. 3선 중진의 박주민·전현희 의원은 탈락했다.

소병훈 중앙당 선거관리위원장은 여의도 중앙당사에서 서울시장 본경선 개표 결과를 발표하며 이같이 밝혔다. 정 후보는 지난 7일부터 이날까지 진행된 본경선 투표에서 과반을 득표했다. 당규에 따라 각 후보의 득표율은 공개되지 않았다. 정 후보가 지방선거에서 승리하면 구청장에서 서울시장으로 점프한 최초의 광역단체장으로 기록된다.

정 후보는 서울 25개 자치구 중 유일한 3선 구청장으로 2014년부터 12년 동안 성동구를 이끈 전형적인 행정가다. 지난해 12월 8일 이재명 대통령에게 ‘공개 칭찬’을 받은 후 단숨에 여권의 유력 서울시장 후보로 떠올랐다. 이 대통령은 당시 엑스(X)에 ‘정원오 구청장님이 잘하기는 잘하나 봅니다. 저의 성남 시정 만족도가 꽤 높았는데 명함도 못 내밀 듯’이라고 적었다. 여의도 경험은 없지만 강동구청장 출신 이해식 의원과 영등포구청장을 지낸 채현일 의원 등 다수의 현역 의원이 경선 시작부터 캠프에 합류했다.

경선 과정은 순탄치 않았다. ‘박원순·오세훈 비교’ 발언으로 일부 강성 지지층의 반감을 샀고, 여론조사 왜곡 의혹 및 여직원과의 칸쿤 출장 논란 등이 연이어 불거졌다. 대형 선거에서 검증받은 적 없다는 점이 잠재적 리스크로 지목된다. 다만 이 대통령 지지 세력의 결집과 ‘행정가 출신 시장’에 대한 기대감은 강점으로 꼽힌다. 정 후보는 경선 과정에서 보수세가 강한 강남 3구에서의 높은 지지율을 강조하며 중도·보수층에 소구력 있는, 확장성 있는 후보임을 부각했다.

정 후보와 맞붙을 국민의힘 후보는 오는 18일 결정된다. 5선에 도전하는 오세훈 서울시장이 박수민 의원, 당 혁신위원장 출신 윤희숙 전 의원과 경선을 치르는 중이다.>> 관련기사 2·3면

김혜원 오주환 기자 kime@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
서울시장 본선 오른 ‘일잘러’… 실언 논란·검증 리스크 이겨낼까
2차 특검 특검보가 ‘김어준 유튜브’ 등판…野 “기획수사 자백”
말바꾼 이주노동자 ‘에어건 상해’ 업주, 인권위도 “철저 조사”
이틀째 행방묘연 대전 늑대… “어딘가 웅크리고 있는 듯”
호르무즈 지나려면 비트코인 내라고? 이란이 꺼낸 통행료 카드
李대통령 “일할 시간 4년 1개월 밖에 안남아…잠 줄이자”
“승자 없는 전쟁… 최대 패자는 네타냐후” 英가디언 분석
“얼차려 시키고 ‘맘모스 빵’ 강제 취식”…공군사관학교서 벌어진 가혹 행위
국민일보 신문구독