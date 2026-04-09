與 서울시장 후보 ‘명픽’ 정원오 확정
경선 과반 득표로 본선 직행
국민의힘 후보는 18일 결정
더불어민주당 소속 정원오(사진) 전 성동구청장이 6·3 지방선거 서울시장 후보로 9일 확정됐다. 대표적 ‘명픽’(이재명 선택) 후보로 꼽히는 정 후보는 경선 과정에서의 각종 논란을 불식하고 과반 득표로 본선에 직행하며 대세론을 입증했다. 3선 중진의 박주민·전현희 의원은 탈락했다.
소병훈 중앙당 선거관리위원장은 여의도 중앙당사에서 서울시장 본경선 개표 결과를 발표하며 이같이 밝혔다. 정 후보는 지난 7일부터 이날까지 진행된 본경선 투표에서 과반을 득표했다. 당규에 따라 각 후보의 득표율은 공개되지 않았다. 정 후보가 지방선거에서 승리하면 구청장에서 서울시장으로 점프한 최초의 광역단체장으로 기록된다.
정 후보는 서울 25개 자치구 중 유일한 3선 구청장으로 2014년부터 12년 동안 성동구를 이끈 전형적인 행정가다. 지난해 12월 8일 이재명 대통령에게 ‘공개 칭찬’을 받은 후 단숨에 여권의 유력 서울시장 후보로 떠올랐다. 이 대통령은 당시 엑스(X)에 ‘정원오 구청장님이 잘하기는 잘하나 봅니다. 저의 성남 시정 만족도가 꽤 높았는데 명함도 못 내밀 듯’이라고 적었다. 여의도 경험은 없지만 강동구청장 출신 이해식 의원과 영등포구청장을 지낸 채현일 의원 등 다수의 현역 의원이 경선 시작부터 캠프에 합류했다.
경선 과정은 순탄치 않았다. ‘박원순·오세훈 비교’ 발언으로 일부 강성 지지층의 반감을 샀고, 여론조사 왜곡 의혹 및 여직원과의 칸쿤 출장 논란 등이 연이어 불거졌다. 대형 선거에서 검증받은 적 없다는 점이 잠재적 리스크로 지목된다. 다만 이 대통령 지지 세력의 결집과 ‘행정가 출신 시장’에 대한 기대감은 강점으로 꼽힌다. 정 후보는 경선 과정에서 보수세가 강한 강남 3구에서의 높은 지지율을 강조하며 중도·보수층에 소구력 있는, 확장성 있는 후보임을 부각했다.
정 후보와 맞붙을 국민의힘 후보는 오는 18일 결정된다. 5선에 도전하는 오세훈 서울시장이 박수민 의원, 당 혁신위원장 출신 윤희숙 전 의원과 경선을 치르는 중이다.>> 관련기사 2·3면
김혜원 오주환 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사