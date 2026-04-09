멈추지 않는 포성… 살얼음판 휴전

이란“휴전 위반” 美“레바논 미포함”

휴전 합의 기본틀 ‘10개 항목’ 이견

대면 협상 준비는 예정대로 진행

미국과 이란의 '2주 휴전' 발효 당일인 8일(현지시간) 레바논 수도 베이루트 인근 코르니쉬알마즈라 주거지역에서 소방대원들이 진화 작업을 하고 있다. 이스라엘은 이날 개전 후 최대 규모로 레바논에 공습을 가했다. 레바논 보건부에 따르면 이날 하루 최소 182명이 사망하고 890명이 다쳤다. AFP연합뉴스

미국과 이란이 가까스로 합의한 ‘2주 휴전’이 살얼음 위를 걷고 있다. 휴전 당일 이스라엘이 레바논에 최대 규모의 공격을 퍼붓자 이란은 ‘휴전 위반’이라며 반발했다. 명확한 합의 없이 첫발을 뗀 휴전에 대한 우려가 현실화된 것이지만 11일(현지시간) 파키스탄에서 열릴 대면 협상을 위한 준비는 예정대로 진행되고 있다.



모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 8일 엑스(옛 트위터)에 “우리가 미국에 품고 있는 깊은 역사적 불신은 미국이 모든 형태의 약속을 반복적으로 위반한 것에서 비롯되며, 안타깝게도 이 패턴이 반복됐다”며 “이런 상황에서 양자 간 휴전이나 협상을 진행하는 것은 불합리하다”고 밝혔다. 그러면서 휴전 합의 기본틀 10개항 중 ‘레바논에서의 휴전 불이행’ ‘드론의 이란 영공 침입’ ‘우라늄 농축 권리 부정’ 3개항이 위반됐다고 설명했다.



이란의 반발은 이스라엘이 이날 친이란 무장정파 헤즈볼라를 공격하면서 레바논 전역에 개전 후 최대 공습을 가한 것이 결정적 계기가 됐다. 레바논 보건부는 이 공습으로 최소 182명이 사망하고 890명이 부상했다고 발표했다. 이슬람혁명수비대(IRGC)는 “시온주의자 늑대 정권이 베이루트에서 다시 잔혹한 학살을 시작했다”고 맹비난했다. 이란은 이스라엘의 레바논 공격 이후 호르무즈 해협을 다시 봉쇄했다.



하지만 미국은 레바논은 휴전 합의에 포함되지 않는다는 입장이다. 이란과의 협상을 이끌 J D 밴스 부통령은 이날 헝가리 부다페스트에서 귀국길에 오르기 전 기자들에게 “이란은 휴전이 레바논을 포함한다고 생각한 것 같지만 그렇지 않았다. 우리도 이스라엘도 그것(레바논)이 휴전 협정의 일부가 될 것이라고 말한 적이 없다”고 반박했다.



이란이 기본틀로 발표한 10개 항목에 대한 진실게임도 여전하다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 이란의 10개항 제안에 대해 “이란은 애초 진지하지도 않고 수용할 수도 없는 10개항의 계획을 제시했다”며 “트럼프 대통령과 협상팀은 말 그대로 그 계획을 쓰레기통에 버렸다”고 밝혔다. 도널드 트럼프 미 대통령은 9일 트루스소셜에 진정한 합의가 타결되고 완전히 준수될 때까지 병력이 그대로 남아 있고, 이란이 합의를 이행하지 않으면 강력한 사격이 시작될 것이라고 경고했다.



한편 백악관은 밴스 부통령이 이끄는 미국 협상단이 11일 이슬라마바드에서 협상을 진행한다고 밝혔다. 파키스탄 주재 이란 대사도 이날 엑스에 이란 대표단이 당일 이슬라마바드에 도착한다고 올려 양측이 협상 준비는 예정대로 하고 있다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국과 이란이 가까스로 합의한 ‘2주 휴전’이 살얼음 위를 걷고 있다. 휴전 당일 이스라엘이 레바논에 최대 규모의 공격을 퍼붓자 이란은 ‘휴전 위반’이라며 반발했다. 명확한 합의 없이 첫발을 뗀 휴전에 대한 우려가 현실화된 것이지만 11일(현지시간) 파키스탄에서 열릴 대면 협상을 위한 준비는 예정대로 진행되고 있다.모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 8일 엑스(옛 트위터)에 “우리가 미국에 품고 있는 깊은 역사적 불신은 미국이 모든 형태의 약속을 반복적으로 위반한 것에서 비롯되며, 안타깝게도 이 패턴이 반복됐다”며 “이런 상황에서 양자 간 휴전이나 협상을 진행하는 것은 불합리하다”고 밝혔다. 그러면서 휴전 합의 기본틀 10개항 중 ‘레바논에서의 휴전 불이행’ ‘드론의 이란 영공 침입’ ‘우라늄 농축 권리 부정’ 3개항이 위반됐다고 설명했다.이란의 반발은 이스라엘이 이날 친이란 무장정파 헤즈볼라를 공격하면서 레바논 전역에 개전 후 최대 공습을 가한 것이 결정적 계기가 됐다. 레바논 보건부는 이 공습으로 최소 182명이 사망하고 890명이 부상했다고 발표했다. 이슬람혁명수비대(IRGC)는 “시온주의자 늑대 정권이 베이루트에서 다시 잔혹한 학살을 시작했다”고 맹비난했다. 이란은 이스라엘의 레바논 공격 이후 호르무즈 해협을 다시 봉쇄했다.하지만 미국은 레바논은 휴전 합의에 포함되지 않는다는 입장이다. 이란과의 협상을 이끌 J D 밴스 부통령은 이날 헝가리 부다페스트에서 귀국길에 오르기 전 기자들에게 “이란은 휴전이 레바논을 포함한다고 생각한 것 같지만 그렇지 않았다. 우리도 이스라엘도 그것(레바논)이 휴전 협정의 일부가 될 것이라고 말한 적이 없다”고 반박했다.이란이 기본틀로 발표한 10개 항목에 대한 진실게임도 여전하다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 이란의 10개항 제안에 대해 “이란은 애초 진지하지도 않고 수용할 수도 없는 10개항의 계획을 제시했다”며 “트럼프 대통령과 협상팀은 말 그대로 그 계획을 쓰레기통에 버렸다”고 밝혔다. 도널드 트럼프 미 대통령은 9일 트루스소셜에 진정한 합의가 타결되고 완전히 준수될 때까지 병력이 그대로 남아 있고, 이란이 합의를 이행하지 않으면 강력한 사격이 시작될 것이라고 경고했다.한편 백악관은 밴스 부통령이 이끄는 미국 협상단이 11일 이슬라마바드에서 협상을 진행한다고 밝혔다. 파키스탄 주재 이란 대사도 이날 엑스에 이란 대표단이 당일 이슬라마바드에 도착한다고 올려 양측이 협상 준비는 예정대로 하고 있다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지