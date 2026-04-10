작년 가계 순자금 운용 270조 ‘역대 최대’
소득 증가 등 주효… 주식·펀드 급증
지난해 국내 가계(개인사업자 포함)와 비영리단체의 순자금 운용액은 269조7000억원으로 집계됐다. 2024년 215조5000억원보다 54조원 늘며 2009년 해당 통계 편제 이후 최대치를 경신했다.
한국은행은 이 같은 내용의 ‘2025년 자금순환(잠정)’ 통계를 9일 공개했다. 순자금 운용액은 각 경제주체의 자금 운용액에서 자금 조달액을 뺀 값으로, 여윳돈 증가분을 뜻한다. 김용현 한은 자금순환팀장은 “지출 증가를 웃도는 소득 증가와 아파트 신규 입주 물량 감소 등으로 지난해 가계의 여유 자금이 증가했다”라고 설명했다.
조달액을 고려하지 않은 자금 운용 규모도 크게 늘었다. 지난해 가계와 비영리단체의 자금운용 규모는 342조4000억원으로 2024년(248조8000억원)보다 약 100조원 늘었다. 특히 국내외 지분증권·투자펀드 운용액이 지난해 106조2000억원으로 직전년(42조2000억원) 대비 150% 넘게 급증했다. 코로나19 당시 주식 열풍이 불던 2021년(119조9000억원) 이후 최대다.
김 팀장은 “주가 상승으로 가계가 주식과 상장지수펀드(ETF) 등에 투자한 자금이 늘었다”고 설명했다. 가계는 국내 주식을 약 15조원 순매도한 대신 ETF를 포함한 투자펀드에 약 75조5000억원을 투자한 것으로 나타났다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
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