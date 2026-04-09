트럼프, 파키스탄에 중재 강하게 요청… 이란 외무장관, 강경 혁명수비대 설득
미-이란 휴전 성사 뒷이야기
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 전면적인 공격을 앞두고 물밑에서는 휴전을 성사하기 위해 파키스탄에 중재 역할을 강하게 요구한 것으로 나타났다.
파이낸셜타임스(FT)는 8일(현지시간) 파키스탄 소식통을 인용해 트럼프 행정부가 최근 수 주간 파키스탄 정부에 이 같은 요청을 했다고 보도했다. 트럼프 대통령은 지난달 21일 ‘호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 발전소를 초토화하겠다’고 위협한 시점부터 휴전을 모색했다고 한다.
트럼프 행정부는 직접 압박보다 이슬람 국가인 파키스탄의 설득이 효과적이라고 판단했다고 FT는 전했다. 이에 따라 파키스탄 군부 실세 아심 무니르 총사령관 등 고위인사들이 이란 지도부와 트럼프 행정부 사이에서 메시지를 전달하는 역할을 맡았다. 파키스탄은 미국이 작성한 15개 조항의 휴전안과 이란의 10개 조항을 중개하고 2주에서 45일까지 휴전기간 선택지 및 협상 장소(이슬라마바드)도 제안했다.
이란은 호르무즈 해협 개방과 휴전에 동의했지만 이슬람혁명수비대(IRGC)가 마지막까지 반대한 것으로 전해졌다. 혁명수비대 내부에서 일부 강경파의 반대로 최종 승인에 진통이 있었고, 휴전 직전 사우디아라비아의 석유화학 중심지 주바일을 드론으로 공격한 것도 변수가 됐다. 온라인 매체 악시오스는 “아바스 아라그치 외무장관이 협상 진행은 물론 IRGC 사령관들이 합의안을 수용하도록 설득하는 데 핵심적인 역할을 했다”고 전했다.
셰바즈 샤리프 파키스탄 총리의 엑스 게시글이 사전에 백악관과 조율됐다는 분석도 제기됐다. 샤리프 총리는 전날 엑스에 미국과 이란에 2주간의 휴전을 제안했는데, 이 글에 “파키스탄 총리의 엑스 메시지 초안”라는 문구가 포함됐다가 삭제되는 일이 있었다. 뉴욕타임스는 “샤리프 총리의 게시글은 사전에 백악관이 검토하고 승인한 메시지였다”고 보도했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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