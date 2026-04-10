다주택자 양도세 중과유예 ‘숨통’… 부동산 매물 더 풀리나

5월 9일까지 신청 시 중과 배제

계약 대신 ‘허가 신청일’로 완화

실거주·전입 의무도 한시적 유예

연합뉴스

다주택자 양도소득세 중과유예에 대한 보완책이 나왔다. 중과유예가 종료되는 다음 달 9일까지 토지거래허가 신청만 마무리해도 양도소득세 중과를 적용받지 않는다. 이재명 대통령이 지난 6일 국무회의에서 제안한 데 따른 조치다. 다주택자에 숨통을 좀 더 틔워주면서 시장에 매물이 더 나오게 하려는 취지로 풀이된다.



정부는 이런 내용의 다주택 양도세 중과 유예 종료 보완 방안을 9일 발표했다. 제도를 현장에 엄격하게 적용하면 양도세 중과 유예 종료일(5월 9일)까지 매매계약을 체결해야 중과 유예 혜택을 받을 수 있었다. 하지만 중과 유예 기준을 토지거래허가 신청일로 유연하게 확대했다.



토지거래허가 신청 증가, 시·군·구청의 심사 소요기간(15영업일)상 이달 중순 토지거래허가를 신청해도 5월 초까지 허가 여부가 불확실하다는 점 등을 고려한 것으로 분석된다. 국토교통부 관계자는 “현장에서는 심사 기간을 고려해 이달 17일을 사실상 신청 기한으로 인식하고 있다”며 “이를 넘기면 중과 배제 여부가 불확실해 신청을 주저하는 경우가 있었다”고 설명했다.





이에 따라 다음 달 9일까지 시·군·구청에 토지거래허가를 신청한 다주택자가 허가를 받아 매매계약을 체결한 뒤 4개월 또는 6개월 내 양도를 마무리하면 양도세가 중과되지 않는다. 기존 조정대상지역(서울 강남·서초·송파·용산구)은 4개월 이내(9월 9일), 지난해 10월 신규 지정된 조정대상지역은 6개월 이내(11월 9일)에 양도해야 한다.



다주택자가 제3자에게 임대 중인 토지거래허가구역 내 주택을 무주택자에게 매도하는 경우엔 실거주 의무도 완화된다. 다음 달 9일까지 토지거래허가를 신청하면 실거주 의무를 임대차 계약 종료 시점까지 유예해 준다. 토지거래허가구역 내 주택은 허가 후 4개월 내 실거주해야 하지만, 임대차 계약이 남아 있으면 거래가 안 된다는 점을 고려한 조치다. 주택담보대출에 따른 전입 의무도 유예된다. 대출 실행일로부터 6개월 또는 임대차 계약 종료 후 1개월 중 늦은 시점까지 전입을 미룰 수 있다.



정부는 비거주 1주택자를 대상으로도 유연한 대안을 준비하고 있다. 세입자가 있는 주택을 팔고 싶어 하는 1주택자에 대해 ‘실거주 의무 유예’ 방안을 검토 중이다. 그러나 결론이 빠르게 나오기는 어려울 전망이다. 정부 관계자는 “정부가 막았던 갭투자를 사실상 허용해 주는 것 아니냐는 지적이 일부 있다”며 “기한을 정해 검토하진 않고 있지만 단시간 내 대책이 나오기는 어려울 것으로 본다”고 전했다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 다주택자 양도소득세 중과유예에 대한 보완책이 나왔다. 중과유예가 종료되는 다음 달 9일까지 토지거래허가 신청만 마무리해도 양도소득세 중과를 적용받지 않는다. 이재명 대통령이 지난 6일 국무회의에서 제안한 데 따른 조치다. 다주택자에 숨통을 좀 더 틔워주면서 시장에 매물이 더 나오게 하려는 취지로 풀이된다.정부는 이런 내용의 다주택 양도세 중과 유예 종료 보완 방안을 9일 발표했다. 제도를 현장에 엄격하게 적용하면 양도세 중과 유예 종료일(5월 9일)까지 매매계약을 체결해야 중과 유예 혜택을 받을 수 있었다. 하지만 중과 유예 기준을 토지거래허가 신청일로 유연하게 확대했다.토지거래허가 신청 증가, 시·군·구청의 심사 소요기간(15영업일)상 이달 중순 토지거래허가를 신청해도 5월 초까지 허가 여부가 불확실하다는 점 등을 고려한 것으로 분석된다. 국토교통부 관계자는 “현장에서는 심사 기간을 고려해 이달 17일을 사실상 신청 기한으로 인식하고 있다”며 “이를 넘기면 중과 배제 여부가 불확실해 신청을 주저하는 경우가 있었다”고 설명했다.이에 따라 다음 달 9일까지 시·군·구청에 토지거래허가를 신청한 다주택자가 허가를 받아 매매계약을 체결한 뒤 4개월 또는 6개월 내 양도를 마무리하면 양도세가 중과되지 않는다. 기존 조정대상지역(서울 강남·서초·송파·용산구)은 4개월 이내(9월 9일), 지난해 10월 신규 지정된 조정대상지역은 6개월 이내(11월 9일)에 양도해야 한다.다주택자가 제3자에게 임대 중인 토지거래허가구역 내 주택을 무주택자에게 매도하는 경우엔 실거주 의무도 완화된다. 다음 달 9일까지 토지거래허가를 신청하면 실거주 의무를 임대차 계약 종료 시점까지 유예해 준다. 토지거래허가구역 내 주택은 허가 후 4개월 내 실거주해야 하지만, 임대차 계약이 남아 있으면 거래가 안 된다는 점을 고려한 조치다. 주택담보대출에 따른 전입 의무도 유예된다. 대출 실행일로부터 6개월 또는 임대차 계약 종료 후 1개월 중 늦은 시점까지 전입을 미룰 수 있다.정부는 비거주 1주택자를 대상으로도 유연한 대안을 준비하고 있다. 세입자가 있는 주택을 팔고 싶어 하는 1주택자에 대해 ‘실거주 의무 유예’ 방안을 검토 중이다. 그러나 결론이 빠르게 나오기는 어려울 전망이다. 정부 관계자는 “정부가 막았던 갭투자를 사실상 허용해 주는 것 아니냐는 지적이 일부 있다”며 “기한을 정해 검토하진 않고 있지만 단시간 내 대책이 나오기는 어려울 것으로 본다”고 전했다.세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지