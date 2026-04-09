이란, 호르무즈 더 틀어쥐었다… “하루 12척 통과·항로 통제”
해협 연다더니 통행료 공식화
배럴당 1달러… 암호화폐 활용
이란이 ‘2주 휴전’ 기간 중 개방하려고 했던 호르무즈 해협의 통제권을 강화하고 있다. 통과 선박 수 제한과 대체 항로 제안으로 향후 해협에 대한 통제 수위를 높이려는 모양새다. 향후 미국과의 협상에서 호르무즈 해협을 지렛대로 삼기 위한 포석이라는 분석이 나온다.
8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이란은 중재국들에 미국과의 휴전 협정에 따라 호르무즈 해협의 일 통과 선박 수를 약 12척(dozen)으로 제한하고 통행료를 부과하겠다고 밝혔다. 전쟁 전 하루 평균 100척 이상의 통항량을 고려하면 완전한 해협 개방으로 보기 힘든 상황이다. WSJ는 이란 해군이 해협 인근에 정박 중인 선박들에 통과를 위해서는 허가가 필요하다며 “허가 없이 통과를 시도하는 선박은 파괴될 것”이라고 경고했다고 보도했다.
항로 제한은 새로운 통제 도구다. 로이터통신은 이란의 준관영 ISNA통신을 인용해 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 해협을 통과하는 선박들이 이용할 수 있는 대체 항로를 표시한 지도를 공유했다고 보도했다. 해협에 진입할 때는 오만해에서 라라크섬 북쪽을 지나야 하고, 해협에서 나갈 때는 라라크섬 남쪽을 지나 오만해로 향해야 한다. 위험구역 표시도 별도로 했다. IRGC는 해군 기뢰를 피할 수 있는 항로를 안내하는 취지라고 설명했으나 항로 관리 차원으로 풀이된다. 대함 미사일과 해군 병력이 배치된 라라크섬은 이란의 군 요충지다.
향후 통행료 부과를 위한 사전 조치로도 해석된다. 하미드 호세이니 이란 석유·가스·석유화학제품 수출업자협회 대변인은 파이낸셜타임스에 “모든 유조선에 대한 개별 평가를 거쳐 통행료를 부과할 것”이라며 요금은 배럴당 최대 1달러라고 전했다. 그는 암호화폐로 통행료를 지불해야 한다며 “제재로 자금이 추적되거나 압류되지 않도록 하기 위한 조치”라고 설명했다. 통행료는 이번 전쟁에 따른 피해 복구에 활용할 것이란 전망이 나온다.
호르무즈 해협은 향후 협상의 주요 변수가 될 가능성이 높다. 대니 시노리노위츠 이스라엘 국가안보연구소(INSS) 연구원은 WSJ에 “호르무즈 해협은 그들(이란)에게 미사일이나 핵 프로그램만큼 중요한 전략적 요충지가 됐다”며 “그들에게 해협 통제권은 필수불가결한 요소”라고 전했다.
통행료 부과 등 이란의 요구를 반영해 해협이 개방돼도 미국이 이를 묵인할 수 있다는 전망도 나온다. 카토 연구소 소속 외교 전문가 브랜든 벅은 타임지에 “통행료 징수 체제가 도입될 것으로 보이는데 전략적으로 미국에 곤란한 상황”이라면서도 “다만 경제적 측면에서 석유 공급이 원활해지고 가격이 하락하면 미국은 이를 자신들의 논리로 포장할 수 있다”고 했다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 ABC뉴스에 호르무즈 해협 관리 방식을 두고 “우리는 이를 합작사업(joint venture)으로 진행하는 방안을 생각해보고 있다”고 언급했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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