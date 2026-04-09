이 대통령 “선박 안전 귀환이 최우선… 외교 네트워크 총동원, 협의 나서라”
26척 조기 통항 위해 상황 파악
日·佛 정상, 이란 대통령과 통화
정부는 미국과 이란의 휴전 기간 호르무즈 해협에 발이 묶인 우리 선박 26척의 조기 통항을 목표로 이란의 구체적 통항 조건 및 항로 안전 등 상황 파악에 집중하고 있다. 다만 기뢰 충돌 위험, 이스라엘의 레바논 공격으로 인한 해협 재봉쇄 등 안전을 담보할 수 없는 상황에선 섣불리 움직일 수 없다는 입장이다. 일본·프랑스 등 주요국은 호르무즈 해협 통항을 위해 정상급 소통에 나섰다.
이재명 대통령은 9일 수석보좌관회의에서 “가장 시급한 과제는 현재 호르무즈 해협에 발이 묶인 우리 선원들과 선박들을 안전하게 귀환시키는 일”이라며 “우리가 가진 외교 역량, 네트워크를 총동원해 국제사회와의 긴밀한 공조를 바탕으로 적극적인 협의에 나서주기 바란다”고 지시했다.
다만 아직 해협 통항 시 안전을 담보할 수 없는 상황이 걸림돌이다. 정부 관계자는 “최대한 서둘러 우리 선박을 이동시킨다는 목표에는 변함이 없지만, 그보다 중요한 건 안전에 대한 분명한 확인”이라고 말했다.
정부는 호르무즈 해협이 완전히 개방됐다고 보기도 어렵다고 판단하고 있다. 한 정부 소식통은 “해협이 실제 개방됐는지, 선박들을 어떻게 통과시킬 수 있는지 (이란 측의) 구체 사항이 발표된 게 없어 이를 확인하고 있다”며 “걸프협력회의(GCC) 국가들에 정보 공유를 요청하고 있다”고 말했다. 이란은 앞서 해협 통과 재개와 관련해 “이란군과의 협조 및 기술적 제약을 고려한다”고 밝혔으나 구체적인 내용은 알려지지 않았다. 성일광 서강대 유로메나연구소 교수는 “이란이 호르무즈 해협을 헤즈볼라 문제와 연계시키면서 선박의 안전한 통과를 예상할 수 없게 됐다”고 말했다.
박일 외교부 대변인은 “가능한 한 조기에 우리 선박의 호르무즈 해협 통항이 이뤄질 수 있도록 범정부적인 노력을 다하고 있다”며 “이란군 당국에서 해협 내 대체 항로를 제시했다는 이야기도 있어 이러한 측면을 감안해 신중히 판단할 것”이라고 밝혔다.
각국은 휴전 후 이란과 고위급 소통에 나섰다. 다카이치 사나에 일본 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 전날 마수드 페제시키안 이란 대통령과 각각 전화 통화를 가졌다. 이들 정상은 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 요구했지만 일각에선 정상들이 자국 선박을 무사히 빼내기 위한 각개전투에 나섰다는 해석도 있다. 조현 외교부 장관도 이날 아바스 아라그치 이란 외무장관과 통화했다.
최예슬 최승욱 기자 smarty@kmib.co.kr
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