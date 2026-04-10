광고비 안 받고도 미심쩍은 종목 추천… 믿고 물었는데 물렸다
[이슈 분석] 핀플루언서 왜 이러나
자산운용사 광고를 받은 일부 핀플루언서(금융+인플루언서)가 같은 운용사의 상장지수펀드(ETF)를 별도 고지 없이 추천한 사례를 금융 당국이 포착한 것으로 확인됐다. 당국은 최근 급등락 종목을 추천한 핀플루언서를 대상으로 불공정거래 연루 가능성도 점검하고 있다. 광고와 투자정보의 경계가 흐려지는 상황에서 정부가 핀플루언서를 둘러싼 ‘광고 회색지대’ 전반에 대한 점검에 착수한 것이다.
9일 국민일보 취재를 종합하면 이찬진 금융감독원장은 최근 핀플루언서 광고 관련 문제 사례를 보고받았다. 금감원에 접수된 제보에 따르면 한 핀플루언서는 KB자산운용으로부터 영상당 1000만원을 받고 ETF 광고 영상 3편을 제작했다. 이 영상에는 광고라는 점이 고지됐다.
문제는 그다음이었다. 약 1주일 뒤 이 핀플루언서는 다른 영상에서 KB자산운용의 특정 ETF를 다시 소개했다. 대가를 받고 만든 영상은 아니었지만, 특정 ETF를 정책 수혜 상품으로 지목하고 중장기 수익 가능성을 강조하는 등 추천성 발언이 담겼다고 한다.
쟁점은 광고 계약이 끝난 뒤에도 이해관계가 이어졌는지 여부다. 겉으로는 광고 영상과 일반 콘텐츠가 구분돼 있어도, 이미 특정 운용사와 계약을 맺은 핀플루언서가 같은 회사 ETF를 다시 긍정적으로 소개하면 소비자는 이를 객관적인 투자 정보로 받아들일 수 있다. 직접 대가를 받지 않은 영상이라도 실질적으로는 홍보와 비슷한 효과를 낼 수 있다는 지적이 나오는 배경이다. 시장에서는 이런 방식이 반복될 경우 광고와 투자 정보의 경계가 한층 더 흐려질 수 있다고 우려한다. ETF 시장 경쟁이 심화하면 자산운용사들이 핀플루언서를 활용한 우회적 홍보에 더 적극적으로 나설 가능성도 있다.
금감원도 이번 사안을 심각하게 보고 있지만, 곧바로 규제로 이어질지는 미지수다. 금감원 관계자는 “금융상품과 연관돼 있더라도 금융회사에 어떤 점을 지적할 수 있을지 추가 검토가 필요하다”고 말했다. 안유미 자본시장연구원 선임연구원은 “금감원이 규제에 나서더라도 그 많은 영상을 하나하나 점검하기에는 어려움이 있을 것”이라며 “핀플루언서가 직접 돈을 받지 않았다면 규제가 가능한 영역인지 자세히 살펴봐야 한다”고 설명했다.
금융당국은 삼천당제약을 비롯해 최근 급등락한 종목을 추천한 핀플루언서들에 대한 위법 여부 검토에도 착수했다. 당국 관계자는 “삼천당제약을 둘러싼 여러 논란을 예의주시하고 있다”고 말했다. 금융위원회와 금감원은 혐의가 확인되면 즉시 조사에 나설 방침이다.
삼천당제약은 경구용 인슐린과 비만치료제 기대감에 힘입어 올해 주가가 5배 넘게 뛰며 한때 코스닥 시가총액 1위에 올랐던 종목이다. 하지만 전인석 대표의 2500억원 규모 블록딜 계획이 알려진 뒤 분위기가 급반전됐다. 이후 공개된 미국 파트너사와의 라이선스 계약을 두고 거래 상대방과 계약 구조 등 핵심 내용이 충분히 공개되지 않았다는 논란이 이어졌고, 투자심리도 빠르게 얼어붙었다.
시장에선 유튜브를 통해 삼천당제약을 추천한 언론인 출신 핀플루언서 A씨를 둘러싼 비판도 커지고 있다. A씨는 올해 초 ‘40조원 인슐린 시장의 게임체인저, 먹는 알약 개발’ ‘삼천당제약의 거대한 비전과 계획, 그리고 향후 투자 로드맵’ 등의 영상을 통해 삼천당제약에 대한 낙관론을 폈다.
하지만 주가가 고점 대비 반토막 나면서 A씨를 믿고 투자한 개인들의 손실도 커졌다. A씨는 과거 금양, 중앙첨단소재, 젬백스 등 급등 종목을 보유한 상태에서 유튜브로 종목을 추천한 전력이 있다. A씨는 “삼천당제약이 주당 10만원대였던 지난해 2월부터 유튜브를 통해 삼천당제약을 소개했다”며 “주식을 매수하기만 하고 매도한 적이 없기에 불공정거래 가능성이 없다”고 설명했다.
해외 종목에서도 유사한 흐름이 나타나고 있다. 미국 주식 ‘비트마인 이머전 테크놀로지’도 유튜브를 통해 서학개미에 이름을 알린 종목이다. 지난해 국내 투자자가 2조원 가까이 순매수했다. 구글 모회사인 알파벳(약 3조원) 다음으로 큰 규모다. 한국계 미국인인 톰리 비트마인 의장이 국내 유명 경제 유튜브 채널에 수차례 출연하면서 신뢰를 얻은 덕분으로 풀이된다. 비트마인 주가는 최근 6개월 수익률은 63.58%로 부진한 성과를 내고 있다.
박성영 이광수 기자 psy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사