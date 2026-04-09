“가짜뉴스는 반란 행위… 무관용 원칙”
윤호중 장관, 경찰TF에 엄단 주문
윤호중 행정안전부 장관이 9일 경찰청을 찾아 “전시 상황에서 가짜뉴스를 퍼뜨리는 건 군사적으로 반란 행위나 다름없다”며 중동 전쟁 관련 가짜뉴스 엄단을 주문했다.
윤 장관은 이날 경찰청에서 열린 허위정보 유포 대응 태스크포스(TF) 회의에 참석해 “최근 온라인상에서 정부의 각종 정책에 대해 왜곡된 내용을 전파하는 가짜뉴스들이 확산돼 시장을 교란하고 사회 불안을 일으키고 있다”고 밝혔다.
이어 “이를 방치하는 것은 국가의 직무유기”라며 “가짜뉴스 생산·유통의 모든 과정에 이르기까지 무관용 원칙에 따라 선제적으로 강력히 대응해 달라”고 당부했다. 윤 장관은 6·3 지방선거를 언급하며 “선거 국면에서 가짜뉴스, 허위정보 유포 등 정당 민주주의를 위협하는 흑색선전 행위에 대해서도 무관용 원칙을 확고히 해야 할 것”이라고 강조했다.
이재명 대통령은 지난 6일 국무회의에서 중동 전쟁으로 인한 전시 상황이라며 “국정에 혼란을 주는 가짜뉴스를 의도적으로 퍼뜨리는 것은 반란 행위와 다름없다”고 지적했다. 이에 전날 경찰은 허위·조작정보 삭제 및 차단을 위해 4개 시·도경찰청 사이버수사대에 16명 규모의 ‘사이버 분석팀’을 신설했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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