中 방문 ‘반일’ 꺼낸 대만 야당 대표, 여당 “중국 공산당에 완전 굴복” 반발
환영객 無·버스 의전… 홀대 논란도
대만 제1야당 국민당의 대표로는 10년 만에 중국을 방문한 정리원 주석이 일본의 침략 역사를 강하게 비판했다. 대만 문제를 놓고 일본과 갈등 중인 중국과 보조를 맞추면서 ‘친일 성향’인 대만 집권 여당 민진당을 견제하는 행보로 풀이된다.
9일 홍콩 성도일보 등에 따르면 정 주석은 8일 장쑤성 난징의 쑨원 묘소인 중산릉을 참배한 뒤 가진 연설에서 11차례 일본을 언급하며 대륙 침략과 식민지배 역사를 비판했다.
그는 “청일전쟁 당시 일본 제국주의의 큰 칼에 입은 상처가 양안(중국과 대만) 사이에서 지금까지도 아물지 않았다”면서 중국 본토와 대만을 갈라놓은 것은 일본 제국주의 세력이라고 지적했다. 일본은 쑨원이 1925년 서거했을 때도 식민지배 중인 대만인의 추모를 금지하는 등 민족 정서를 억압했다고 부연했다.
성도일보는 “역대 국민당 주석의 중산릉 참배 발언은 대체로 쑨원이 중화민국을 세운 역사와 그의 삼민주의 등에 초점이 맞춰졌지만, 정리원은 일본의 식민지배 역사를 강조했다”고 짚었다.
대만에선 반발의 목소리가 나왔다. 민진당은 이번 방문이 “중국공산당에 대한 완전한 굴복”이라고 비판했다. 대만의 중국 담당 기구인 대륙위원회는 “정 주석이 중국공산당의 역사 서술을 되풀이했다”며 유감을 표했다.
대만 자유시보는 정 주석이 상하이 공항에 도착했을 때 환영 군중이 없었고 이동수단도 전용 승용차가 아닌 대형버스를 제공받았다며 의전상 ‘굴욕적인 홀대’라고 주장했다. 이어 미국에 거주하는 중국 작가 천포콩의 분석을 인용해 “중국의 홀대는 대만의 대표성을 약화하려는 의도”라고 지적했다.
베이징=송세영 특파원
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