中 발칵 뒤집은 ‘올림픽 영웅’ 악플 채팅방
중국의 최연소 올림픽 금메달리스트이자 다이빙 스타인 취안훙찬(19)이 심각한 온라인 괴롭힘에 시달린 것으로 드러났다.
9일 중국신문망 등에 따르면 중국 국가체육총국 수영운동관리센터는 전날 성명을 내고 “운동선수의 합법적 권익을 보호하고 비정상적 팬덤문화의 침식을 단호히 저지할 것”이라며 “관여한 사실이 확인된 이들은 엄중히 처리해 절대 관용을 베풀지 않을 것”이라고 밝혔다. 취안의 소속팀은 앞서 취안을 겨냥한 사이버폭력과 허위 정보 유포에 대한 수사를 공안에 의뢰했다.
중국 소셜미디어에는 최근 한 채팅방의 캡처 사진이 올라왔는데 공지에 ‘다른 선수에 대한 비방 금지(취안훙찬은 제외)’라고 적혀 있었다. 230여명이 가입한 이 채팅방에는 다이빙 선수, 언론사 기자, 국제 심판 등도 포함돼 있어 파문이 커졌다.
취안은 2021년 도쿄올림픽에서 중국 최연소인 14세에 금메달을 획득했고 2024년 파리올림픽에서는 2관왕에 올랐다.
이후 사춘기 신체변화와 함께 체중이 불어났는데 훈련이 부족하고 정신적으로 나태하다는 비난과 욕설에 시달렸다. 중국 팬덤은 극단적 추종뿐만 아니라 신상털기와 비방·욕설도 주저하지 않아 사회적으로 심각한 문제가 되고 있다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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