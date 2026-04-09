‘K9 자주포’ 112문 9400억 규모 핀란드 수출 계약
2017년 이어 두 번째 공급 계약
성능·가격 경쟁력 다시 한번 입증
한국산 자주포 ‘K9’(사진)이 북유럽의 방산 강소국 핀란드로 대거 수출된다. 한화에어로스페이스는 2017년에 이어 재차 계약을 맺으면서 K9의 성능과 가격 경쟁력을 다시 한번 인정받게 됐다.
방위사업청과 대한무역투자진흥공사(코트라)는 9일(현지시간) 핀란드 헬싱키에서 핀란드 국방부와 ‘K9 자주포’ 공급을 위한 정부 간(G2G) 수출 계약을 체결했다고 밝혔다. 코트라가 한국 정부를 대표하는 계약 당사자로 참여했다.
이번 계약은 코트라와 방사청, 한화에어로스페이스 등이 참여하는 ‘팀코리아 협상단’이 지난해 8월 킥오프 미팅을 시작으로 7개월여간 핀란드 측과 협상을 통해 거둔 성과다. 핀란드 정부의 신속한 무기체계 인도 요청을 만족시키기 위해 관련 기관이 긴밀히 협조한 것으로 전해졌다.
한화에어로스페이스는 핀란드에 모두 112문의 K9을 공급할 예정이다. 계약 수주액은 5억4600만 유로(약 9400억원) 규모다.
핀란드와의 K9 공급 계약은 이번이 두 번째다. 앞서 핀란드는 2017년 G2G 계약을 통해 96문의 K9을 도입했다. 핀란드군에서 K9 자주포를 수년간 실제 운용한 결과를 바탕으로 추가 계약이 성사된 것이다. 방사청은 혹한과 폭설 등 가혹한 북유럽 지형에서도 K9의 기동성과 화력이 탁월하게 발휘되고 있음을 보여준다고 설명했다. 핀란드는 이번 계약으로 튀르키예와 폴란드에 이어 K9 200문 이상을 계약한 세 번째 국가가 됐다.
한화에어로스페이스는 총 9개국에 1500여 문에 달하는 K9 수출 계약을 따내며 글로벌 시장에서 기술 경쟁력을 입증하고 있다. 한국군 도입 물량인 1100여 문을 더하면 약 2600문에 달한다. 특히 핀란드를 비롯해 폴란드 인도 노르웨이 에스토니아와는 추가 계약을 맺었다.
코트라 강경성 사장은 “1차 도입 후 8년간 극지 인접 핀란드에서 운영 후 재선택을 받았다는 면에서 타 지역의 높은 신뢰를 보여주는 사례”라며 “기업, 공관 및 전문 기관과 협업을 강화해 K방산 수출 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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