2주 휴전에 3차 석유 최고가격 동결
정부 “국제유가·국민 부담 고려”
주유소 일제점검 85건 불법 적발
산업통상부는 10일 0시 시행되는 3차 석유 최고가격을 동결한다고 9일 밝혔다. 2차 최고가격과 같이 ℓ당 보통휘발유 1934원, 자동차용 경유 1923원, 실내 등유 1530원이 유지된다. 미국과 이란의 휴전 발표 이후 국제유가와 석유제품 가격이 하루 만에 15%가량 급락하며 변동성이 커지자 현상 유지를 선택했다. 산업부는 “민생 안정이란 기본 취지에 국제유가와 수요 관리 필요성을 종합적으로 고려해 결정했다”고 설명했다.
2주간 시행되는 3차 최고가격제 기간에도 서울 주유소 가격은 2000원대를 이어갈 전망이다. 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 서울 주유소의 휘발유 평균가격은 전날보다 6.0원 오른 2019.4원으로 집계됐다. 경유 평균가격도 7.3원 오른 2002.0원으로 2022년 8월 이후 3년8개월 만에 2000원을 돌파했다. 전국 주유소 평균 휘발유·경유 가격도 각각 1983.6원, 1976.2원으로 오름세를 이어갔다. 양기욱 산업부 산업자원안보실장은 “3차 최고가격제 시행에 따른 가격 인하 효과는 (미시행과 비교해) 경유 300원, 등유 100원, 휘발유 20원 정도로 추산된다”고 말했다.
정부는 지난달 13일 석유 최고가격제 시행 이후 4851개 주유소에 대해 특별점검한 결과 총 85건의 불법행위를 적발하고 9건은 행정처분까지 완료했다고 밝혔다. 가짜 석유를 팔거나 다른 사람의 시설을 빌려 사재기한 기름을 잠시 보관한 뒤 판매한 행위 등이 적발됐다. 정부는 나머지 적발 건도 관련 처분을 진행하고 3차 최고가격 동결에도 부당하게 가격을 올린 주유소 등에 대한 점검을 이어간다는 방침이다.
중동 정세 변화와 별개로 원유 대체 물량 확보도 지속한다. 양 실장은 “(대체 항로인) 사우디아라비아 얀부항을 통한 수급이나 물량에는 특별히 지장이 없는 상황”이라며 “호르무즈 해협도 일부 선박은 통항을 하고 있는 것으로 안다”고 말했다. 이어 “현재 7월 대체 물량을 확보하고 있고 (확보 물량은) 빠르게 늘고 있다”고 했다.
정부는 에너지 절약 조치에 따른 출퇴근 혼잡 완화를 위해 노인 일자리 출퇴근 시간을 조정하기로 했다. 보건복지부는 공공시설봉사사업단 참여자의 출근시간을 오전 10시 이후, 퇴근시간을 오후 4시 이전으로 변경키로 했다. 전체 70만9000명 중 공원과 놀이터 등 야외 시설물을 관리하거나 지역사회 환경 개선을 담당하는 28만2000명이 대상이다. 출퇴근 시간을 조정해도 월 활동시간과 보수는 그대로 유지된다.
세종=양민철 기자, 김유나 기자 listen@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사