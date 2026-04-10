올해 아비뇽 페스티벌서 한국 작품 9편 선보인다

[And 방송·문화]



7월 열리는 최고 권위 공연예술축제

구자하 3편 등 초청… 한강 소설 낭독

주빈어 ‘한국어’ 선정 따라 집중 조명



올해 80회를 맞는 프랑스 아비뇽 페스티벌(사진)은 세계 최고 권위의 공연예술축제다. 올해 공식 초청 언어로 한국어가 선정되면서 한국의 공연예술이 집중적으로 조명될 예정이다. 아비뇽 페스티벌 측이 8일(현지시간) 올해 프로그램을 발표하면서 초청받은 한국 예술가와 작품도 공개됐다.



오는 7월 4~25일 열리는 올해 아비뇽 페스티벌은 총 44편을 선보일 예정이다. 이 가운데 한국 작품은 초청 8편, 공동 제작 1편 등 9편이다. 초청작은 구자하의 ‘쿠쿠’(7월 5~8일) ‘한국 연극의 역사’(6~9일) ‘하리보 김치’(11~15일), 이진엽의 ‘물질’(4~7일), 허성임의 ‘1도씨’(5~11일), 이경성의 ‘섬 이야기’(4~6일), 리퀴드 사운드의 ‘긴:연희해체프로젝트 I’(8~11일), 이자람의 ‘눈,눈,눈’(17~22일) 등 8편이다. 독창적인 렉처 퍼포먼스 형식으로 올해 아시아인 최초로 ‘국제 입센상’을 받은 연극 창작자 구자하가 3편을 공연하는 것이 가장 먼저 눈에 띈다. 이와 함께 연극, 무용, 다원예술, 전통 등의 분야에서 독창적인 색깔을 보여온 창작자들이 선정됐다.



공동 제작은 노벨문학상 수상 작가 한강의 소설 ‘작별하지 않는다’ 토대의 한·프랑스 합작 낭독 공연 ‘새’(15~16일)다. 아비뇽 페스티벌과 서울국제공연예술제가 공동 제작하고 프랑스 연출가 줄리 델리케가 연출하는 이 작품에는 한국 여배우 이혜영과 프랑스 여배우 이자벨 위페르가 출연한다. 한강 작가도 무대에 설 예정이다. 제주 4·3을 다룬 ‘작별하지 않는다’에서 새는 죽은 자들의 넋을 상징한다.



이번 축제에 올라가는 이탈리아 연출가 다리아 데플로리안의 ‘끔찍한 고통 그리고 사랑’(13~18일)은 한국 초청·제작 공연은 아니지만 ‘작별하지 않는다’가 원작이어서 한글 자막을 병기할 예정이다.



한국 작품들이 아비뇽 페스티벌에 공식 초청된 것은 1998년 이후 28년 만이다. 1998년 제52회 아비뇽 페스티벌은 주제를 ‘아시아의 열망’으로 정하고 한국과 일본, 대만 등 동북아 지역의 문화예술을 집중적으로 소개했다.



아비뇽 페스티벌은 1947년 연출가 겸 배우인 장 빌라르가 아비뇽의 교황청 안뜰에서 연극 3편을 올리면서 시작했다. 연극에서 시작돼 무용, 음악으로 장르를 확장했으며 최근엔 문학, 미술, 영상예술 등으로도 범위를 넓혔다. 축제는 사무국의 엄격한 심사에 의해 선정된 작품들로 이뤄지는 ‘인(In·공식)’과 아비뇽의 다양한 공간에서 자유롭게 펼쳐지는 ‘오프(Off·비공식)’로 나뉘어 진행된다.



아비뇽 페스티벌은 티아구 호드리게스가 예술감독으로 취임한 2023년부터 특정 언어권의 예술을 집중 조명하는 ‘주빈 언어 프로그램’을 운영 중이다. 영어(2023), 스페인어(2024), 아랍어(2025)에 이어 네 번째로 한국어가 선정됐다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 80회를 맞는 프랑스 아비뇽 페스티벌()은 세계 최고 권위의 공연예술축제다. 올해 공식 초청 언어로 한국어가 선정되면서 한국의 공연예술이 집중적으로 조명될 예정이다. 아비뇽 페스티벌 측이 8일(현지시간) 올해 프로그램을 발표하면서 초청받은 한국 예술가와 작품도 공개됐다.오는 7월 4~25일 열리는 올해 아비뇽 페스티벌은 총 44편을 선보일 예정이다. 이 가운데 한국 작품은 초청 8편, 공동 제작 1편 등 9편이다. 초청작은 구자하의 ‘쿠쿠’(7월 5~8일) ‘한국 연극의 역사’(6~9일) ‘하리보 김치’(11~15일), 이진엽의 ‘물질’(4~7일), 허성임의 ‘1도씨’(5~11일), 이경성의 ‘섬 이야기’(4~6일), 리퀴드 사운드의 ‘긴:연희해체프로젝트 I’(8~11일), 이자람의 ‘눈,눈,눈’(17~22일) 등 8편이다. 독창적인 렉처 퍼포먼스 형식으로 올해 아시아인 최초로 ‘국제 입센상’을 받은 연극 창작자 구자하가 3편을 공연하는 것이 가장 먼저 눈에 띈다. 이와 함께 연극, 무용, 다원예술, 전통 등의 분야에서 독창적인 색깔을 보여온 창작자들이 선정됐다.공동 제작은 노벨문학상 수상 작가 한강의 소설 ‘작별하지 않는다’ 토대의 한·프랑스 합작 낭독 공연 ‘새’(15~16일)다. 아비뇽 페스티벌과 서울국제공연예술제가 공동 제작하고 프랑스 연출가 줄리 델리케가 연출하는 이 작품에는 한국 여배우 이혜영과 프랑스 여배우 이자벨 위페르가 출연한다. 한강 작가도 무대에 설 예정이다. 제주 4·3을 다룬 ‘작별하지 않는다’에서 새는 죽은 자들의 넋을 상징한다.이번 축제에 올라가는 이탈리아 연출가 다리아 데플로리안의 ‘끔찍한 고통 그리고 사랑’(13~18일)은 한국 초청·제작 공연은 아니지만 ‘작별하지 않는다’가 원작이어서 한글 자막을 병기할 예정이다.한국 작품들이 아비뇽 페스티벌에 공식 초청된 것은 1998년 이후 28년 만이다. 1998년 제52회 아비뇽 페스티벌은 주제를 ‘아시아의 열망’으로 정하고 한국과 일본, 대만 등 동북아 지역의 문화예술을 집중적으로 소개했다.아비뇽 페스티벌은 1947년 연출가 겸 배우인 장 빌라르가 아비뇽의 교황청 안뜰에서 연극 3편을 올리면서 시작했다. 연극에서 시작돼 무용, 음악으로 장르를 확장했으며 최근엔 문학, 미술, 영상예술 등으로도 범위를 넓혔다. 축제는 사무국의 엄격한 심사에 의해 선정된 작품들로 이뤄지는 ‘인(In·공식)’과 아비뇽의 다양한 공간에서 자유롭게 펼쳐지는 ‘오프(Off·비공식)’로 나뉘어 진행된다.아비뇽 페스티벌은 티아구 호드리게스가 예술감독으로 취임한 2023년부터 특정 언어권의 예술을 집중 조명하는 ‘주빈 언어 프로그램’을 운영 중이다. 영어(2023), 스페인어(2024), 아랍어(2025)에 이어 네 번째로 한국어가 선정됐다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지