이제 통신 기본사회… 데이터 다 써도 인터넷 연결 된다

추가 비용 없이 ‘모두의 데이터’ 보장

65세 이상엔 음성·문자 무제한 제공

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 9일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 통신의 국민 신뢰·민생·미래를 위한 통신3사 공동선언식에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 정재헌 SK텔레콤 대표, 배 부총리, 박윤영 KT 대표, 홍범식 LG유플러스 대표. 사진공동취재단

앞으로 요금제와 상관없이 기본 데이터를 다 소진해도 추가 비용을 내지 않고 인터넷을 사용할 수 있게 된다. 만 65세 이상 이용자에게는 음성·문자가 무제한으로 제공된다. 5G(5세대 이동통신)를 월 2만원대에 이용할 수 있는 요금제도 출시된다. 가계 통신비 부담을 덜고 ‘모두의 데이터’를 보장하려는 정부 방침에 SK텔레콤·KT·LG유플러스 이동통신 3사가 화답한 것이다. 이재명정부의 ‘기본사회’ 정책이 통신 분야로까지 확장된 것으로 볼 수 있다. 정부는 이를 통해 연간 가계 통신비를 3800억원 이상 절감할 수 있을 것으로 본다.



정부는 9일 정부서울청사에서 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 회의’를 열고 이런 내용을 담은 통신 요금제 개편 방향을 발표했다. 올 상반기 중 개편을 마무리한다는 방침이다.



우선 250종에 이르는 LTE·5G 요금제를 통합, 절반 이하로 줄이는 한편 모든 요금제에 ‘데이터 안심 옵션(QoS)’을 추가한다. 앞으로는 데이터를 모두 소진해도 400Kbps(초당 킬로비트) 속도로 인터넷 등을 사용할 수 있다. 아울러 청년·시니어 등은 별도 요금제에 가입할 필요 없이 일반 요금제에 가입하면 각자 연령에 따라 자동으로 추가 혜택을 누릴 수 있게 된다.



배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 이날 오후 정재헌 SK텔레콤·박윤영 KT·홍범식 LG유플러스 대표와 첫 공식 간담회를 열고 ‘국민 기본통신권’ 보장을 위해 협력하기로 했다. 통신사들은 해킹 사태 방지를 위한 보안체계 강화와 차세대 인공지능(AI) 네트워크 투자 확대 등을 골자로 하는 공동선언문을 발표했다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 앞으로 요금제와 상관없이 기본 데이터를 다 소진해도 추가 비용을 내지 않고 인터넷을 사용할 수 있게 된다. 만 65세 이상 이용자에게는 음성·문자가 무제한으로 제공된다. 5G(5세대 이동통신)를 월 2만원대에 이용할 수 있는 요금제도 출시된다. 가계 통신비 부담을 덜고 ‘모두의 데이터’를 보장하려는 정부 방침에 SK텔레콤·KT·LG유플러스 이동통신 3사가 화답한 것이다. 이재명정부의 ‘기본사회’ 정책이 통신 분야로까지 확장된 것으로 볼 수 있다. 정부는 이를 통해 연간 가계 통신비를 3800억원 이상 절감할 수 있을 것으로 본다.정부는 9일 정부서울청사에서 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 회의’를 열고 이런 내용을 담은 통신 요금제 개편 방향을 발표했다. 올 상반기 중 개편을 마무리한다는 방침이다.우선 250종에 이르는 LTE·5G 요금제를 통합, 절반 이하로 줄이는 한편 모든 요금제에 ‘데이터 안심 옵션(QoS)’을 추가한다. 앞으로는 데이터를 모두 소진해도 400Kbps(초당 킬로비트) 속도로 인터넷 등을 사용할 수 있다. 아울러 청년·시니어 등은 별도 요금제에 가입할 필요 없이 일반 요금제에 가입하면 각자 연령에 따라 자동으로 추가 혜택을 누릴 수 있게 된다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 이날 오후 정재헌 SK텔레콤·박윤영 KT·홍범식 LG유플러스 대표와 첫 공식 간담회를 열고 ‘국민 기본통신권’ 보장을 위해 협력하기로 했다. 통신사들은 해킹 사태 방지를 위한 보안체계 강화와 차세대 인공지능(AI) 네트워크 투자 확대 등을 골자로 하는 공동선언문을 발표했다.손재호 기자 sayho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지