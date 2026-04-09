전쟁 여파 항공사 운항 취소·고객은 여행 취소… 여행사 날벼락

고유가·유류할증료 인상까지 겹쳐

“문의 끊겨… 직원들 휴가 보내 버텨”



직장인 이모씨는 지난달 중순 온라인 쇼핑몰을 통해 오는 7월 3박5일 일정으로 5인 사이판 패키지여행을 총 387만원에 예약했다. 그러나 지난달 말 담당 여행사에서 ‘패키지에 포함됐던 티웨이항공의 항공편 운항이 취소돼 인당 34만원을 추가 결제하거나 여행 일정을 바꾸거나 무료로 취소할 수 있다’는 연락을 받았다. 이씨는 날짜를 바꾸기 어렵고 추가금을 내고 싶지 않아 여행을 취소했다.



미국·이란 전쟁이 촉발한 고유가 여파에 항공사들의 항공편 운항 취소가 잇따르는 가운데 국내 여행 업계도 타격을 받고 있다. 항공편 취소로 추가 결제나 여행 변경이 필요한 상황에서 아예 여행을 취소하는 사례가 다수 발생하고 있기 때문이다. 고유가에 고환율까지 겹치면서 예약 문의도 급감했다.



서울 동작구에서 여행사를 운영하는 안현정씨는 9일 “중동 지역 여행이나 중동 비행기를 이용하지 않는 고객들도 전쟁을 우려해 여행 취소를 선택하는 경우가 종종 있다”며 “최근 스페인 산티아고 순례길을 가는 상품에서 고객 2명이 여행하는 게 불안하다며 취소를 요청했다”고 말했다. 통상 패키지상품은 10~15명 정도로 운영되는데 여행객이 한두 명만 빠져도 운영 비용이 크게 상승한다. 상품 결제 시점 대비 환율이 올랐어도 고객에게 추가 금액을 요구하는 데는 한계가 있어 여행사들이 비용을 부담하며 프로그램을 진행하고 있다고 한다.



동작구의 다른 여행사에서는 이달 직원들이 차례로 휴가를 다녀오고 있다. 유류할증료가 오르면서 지난 1일부터 여행 문의가 뚝 끊겼기 때문이다. 업체 대표는 “평소대로라면 100만원에 갈 여행을 지금은 200만원을 내야 갈 수 있으니 문의 자체가 없다”며 “휴전 얘기가 나오면서 조금씩 전화 문의가 오는데 전날까지만 해도 조용한 분위기였다”고 말했다.



항공업계에 따르면 대한항공은 오는 5월 31일까지 인천~두바이 노선 운항을 중단하기로 했고, 베트남 항공사인 비엣젯항공과 국내 에어로케이항공 등은 항공유 가격 급등으로 일부 노선의 운항 취소를 결정하고 있다. 부산의 한 여행사 대표인 이모씨는 “예약 취소율은 늘고 있고 6개월~1년 전에 가격이 만들어진 기존 패키지상품의 경우 구성을 변경할 수밖에 없다”고 말했다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 직장인 이모씨는 지난달 중순 온라인 쇼핑몰을 통해 오는 7월 3박5일 일정으로 5인 사이판 패키지여행을 총 387만원에 예약했다. 그러나 지난달 말 담당 여행사에서 ‘패키지에 포함됐던 티웨이항공의 항공편 운항이 취소돼 인당 34만원을 추가 결제하거나 여행 일정을 바꾸거나 무료로 취소할 수 있다’는 연락을 받았다. 이씨는 날짜를 바꾸기 어렵고 추가금을 내고 싶지 않아 여행을 취소했다.미국·이란 전쟁이 촉발한 고유가 여파에 항공사들의 항공편 운항 취소가 잇따르는 가운데 국내 여행 업계도 타격을 받고 있다. 항공편 취소로 추가 결제나 여행 변경이 필요한 상황에서 아예 여행을 취소하는 사례가 다수 발생하고 있기 때문이다. 고유가에 고환율까지 겹치면서 예약 문의도 급감했다.서울 동작구에서 여행사를 운영하는 안현정씨는 9일 “중동 지역 여행이나 중동 비행기를 이용하지 않는 고객들도 전쟁을 우려해 여행 취소를 선택하는 경우가 종종 있다”며 “최근 스페인 산티아고 순례길을 가는 상품에서 고객 2명이 여행하는 게 불안하다며 취소를 요청했다”고 말했다. 통상 패키지상품은 10~15명 정도로 운영되는데 여행객이 한두 명만 빠져도 운영 비용이 크게 상승한다. 상품 결제 시점 대비 환율이 올랐어도 고객에게 추가 금액을 요구하는 데는 한계가 있어 여행사들이 비용을 부담하며 프로그램을 진행하고 있다고 한다.동작구의 다른 여행사에서는 이달 직원들이 차례로 휴가를 다녀오고 있다. 유류할증료가 오르면서 지난 1일부터 여행 문의가 뚝 끊겼기 때문이다. 업체 대표는 “평소대로라면 100만원에 갈 여행을 지금은 200만원을 내야 갈 수 있으니 문의 자체가 없다”며 “휴전 얘기가 나오면서 조금씩 전화 문의가 오는데 전날까지만 해도 조용한 분위기였다”고 말했다.항공업계에 따르면 대한항공은 오는 5월 31일까지 인천~두바이 노선 운항을 중단하기로 했고, 베트남 항공사인 비엣젯항공과 국내 에어로케이항공 등은 항공유 가격 급등으로 일부 노선의 운항 취소를 결정하고 있다. 부산의 한 여행사 대표인 이모씨는 “예약 취소율은 늘고 있고 6개월~1년 전에 가격이 만들어진 기존 패키지상품의 경우 구성을 변경할 수밖에 없다”고 말했다.장은현 기자 eh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지