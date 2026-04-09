北 최근 사흘간 날린 미사일에 ‘악마의 무기’ 집속탄 탑재 시험
축구장 10개 규모 초토화 주장
민간인 피해 큰 비인도적 무기
EMP정전탄 살포 시험도 진행
북한이 최근 실시한 시험발사가 단거리 탄도미사일(SRBM) 화성-11가(KN-23)에 집속탄두를 탑재해 발사한 실험이라고 밝혔다. 특정 표적을 정밀 타격하던 기존 KN-23 운용에서 벗어나 넓은 지역을 초토화할 수 있는 광역 살상 능력을 시험한 것이다. 집속탄은 민간인 피해 가능성이 큰 비인도적 무기로 분류된다.
조선중앙통신은 9일 국방과학원과 미사일총국이 지난 6~8일 사흘에 걸쳐 일련의 ‘중요 무기체계들에 대한 시험’을 진행했다고 공개했다. 통신은 구체적으로 “전술탄도미사일 ‘산포전투부’ 전투 적용성 및 새끼탄 위력평가시험을 진행했다”며 “화성포-11가형의 산포전투부로 6.5∼7㏊의 표적 지역을 초강력 밀도로 초토화할 수 있다는 것을 확증하였다”고 주장했다.
산포전투부는 미사일 탄두가 공중에서 여러 개의 작은 탄으로 퍼져 나가도록 만든 집속탄을 의미한다. 일반 탄두는 특정 지점에 낙하해 집중적인 파괴력을 발휘하는 단일 폭발체 방식이다. 반면 집속탄은 공중에서 다수의 자탄을 넓은 지역에 동시에 살포해 타격 면적을 극대화할 수 있다. 북한이 시험 표적지역으로 삼았다는 6.5∼7㏊ 면적(약 2만평)은 축구장 10개 규모다.
집속탄은 군사시설뿐 아니라 비군사적 공간인 민간 지역까지 무차별 타격할 수 있어 ‘악마의 무기’로도 불린다. 불발탄에 의한 2차 피해 우려도 크다. 이에 따라 2008년 더블린 국제회의에서 100개국 이상이 사용 금지에 합의했다. 다만 한국과 북한은 가입하지 않았다.
그간 북한의 KN-23 실험은 저고도 변칙 기동을 통해 특정 군사시설이나 전략자산을 정밀 타격하는 데 초점이 맞춰져 있었다. 변칙 기동이 가능한 KN-23에 집속탄을 장착할 경우 다수의 자탄이 낙하 신호를 동시다발적으로 발생시켜 방공망의 요격 효율을 무력화할 수 있다. 전투 양상을 변화시키는 것은 물론 민간 피해와 심리적 공포를 극대화할 수 있는 수단인 셈이다. 집속탄을 활용한 광역 타격 방식은 최근 중동 전쟁에서도 보고됐다.
권용수 국방대학원 명예교수는 “지상군이 집속탄을 실제 운용할 경우 견고하지 않은 일반 건물은 사실상 초토화할 수 있다”며 “중동 전쟁에서 20여개의 소형 자탄만으로 피해 반경이 8㎞에 달한 사례도 확인됐다”고 말했다.
북한은 전자기무기체계(EMP) 시험과 탄소섬유 모의탄(정전탄) 살포 시험도 진행했다고 밝혔다. 최근 전장 환경에 대응해 현대전 양상에 맞는 무기체계를 시험한 것으로 보인다. 핵무기에 의존하지 않더라도 첨단 재래식 전력을 활용해 전쟁 초기 남측의 핵심 기능에 타격을 가할 수 있는 능력을 과시하려는 것으로 풀이된다.
양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “현대전에서 전후방이 따로 없듯 핵 무력과 첨단 재래식 무기의 구분도 무의미해졌다”며 “북한은 러시아와 밀착해 핵과 상용무력 고도화 병진 정책을 강력하게 추진할 것”이라고 말했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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