역대 최고 경쟁률 서초동 단지서 청약 만점 2명 나와
아크로 드 서초 2가구 당첨 ‘84점’
15년 무주택에 가족 6명 이상 가능
서울 민간 분양 아파트 중 역대 최고 경쟁률을 기록한 서초구 고급 아파트단지에서 올해 첫 청약 가점 만점이 한꺼번에 2건 나왔다.
9일 한국부동산원 청약홈에 공고된 당첨 결과에 따르면 서초구 서초동 ‘아크로 드 서초’ 059.2100C형 2가구에 해당하는 당첨 가점이 최고와 최저 모두 84점이었다. 당첨된 2가구가 모두 청약 가점 만점인 84점이라는 뜻이다. 이는 지난해 9월 서울 송파구 ‘잠실 르엘’ 이후 7개월만이다.
청약 가점 만점은 현실적으로 달성이 매우 어렵다. 무주택 기간 15년 이상일 때 32점, 청약통장 가입 15년 이상일 때 17점, 본인 제외 부양가족 6명 이상일 때 35점을 모두 채운 점수다. 다시 말해 15년 이상 무주택으로, 각 7인 이상인 두 가족이 서울 핵심지 고급 신축단지 전용면적 59㎡ 아파트에 청약 신청해 당첨됐다는 이야기다. 해당 단지는 지난 1일 1순위 청약에서 30가구 모집에 3만2973명이 신청해 평균 1099.1대 1 경쟁률이 형성됐다. 이전까지 최고 경쟁률인 2024년 10월 서울 강남구 대치동 ‘디에이치 대치 에델루이’의 1025.5대 1을 넘어선 수치다. 분양가를 택지비와 건축비 합산액 이하로 제한하는 분양가상한제가 적용된 탓에 시세 대비 분양가가 낮아서였다.
입주자 모집 공고문에 따르면 만점 2건이 나온 059.2100C형은 주로 1~3층에 분포됐다. 분양가는 17억4797만원~17억9340만원에 형성돼 있다. KB부동산에 따르면 바로 옆 6년차 단지 ‘서초그랑자이’의 전용면적 59㎡평형 34층 매물은 지난 1월 35억5000만원에 거래됐다. 저층대인 3층 매물도 지난해 6월 30억원에 거래된 바 있다. 시세차익이 최소 12억원 이상인 셈이다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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