경제위기를 겪은 세대는 ‘좋은 일자리’의 기준으로 적성이나 흥미보다 안정성과 임금 등을 더 중요하게 여기는 것으로 나타났다. 연령대별로 살펴봤을 때는 나이가 많을수록 이와 유사한 경향이 나타났다.
9일 한국노동연구원 학술지 ‘노동정책연구’ 최신호에 실린 ‘한국 근로자의 직업가치관 변화 연구’에 따르면 임금근로자 1만8460명의 응답 12만8345건을 분석한 결과 출생 시기에 따라 직업관에 차이를 보였다. 연구진은 한국노동패널 2003~2023년 자료를 활용했다.
취업 시 적성·흥미를 중요하게 여기는 정도를 살펴봤을 때 1950년 이전 출생 집단에선 낮았으나 60년대 출생 집단에선 가장 높았다. 80년대 이후 출생 집단에선 다시 낮아지는데 경제적 불확실성이 커지고 노동시장 유연화가 빠르게 제도화되는 시기에 노동시장에 진입하면서 고용 안정성과 임금 등을 더 중시하는 일자리 가치관을 형성한 것으로 분석됐다.
특히 1980~84년생의 경우 20대 초반에는 적성·흥미를 중시하는 정도가 높게 출발했다가 노동시장 진입 이후 빠르게 낮아져 평균 이하로 떨어지는 독특한 흐름을 보였다. 연구진은 이들이 국제통화기금(IMF) 외환위기 이후 고용 환경에서 구직을 준비하고 노동시장 진입기에는 2008년 글로벌 금융위기 충격까지 겪은 점을 그 배경으로 제시했다.
연령대별로 살펴보면 좋은 일자리의 기준으로 적성·흥미를 꼽을 확률은 20대에서 약 30%였으나 50대에서는 13% 수준으로 반토막이었다. 그러나 이는 세대의 가치관 차이라기보다 연령에 따른 것으로 분석됐다. 2023년 기준 53세인 1970년생이 적성·흥미를 꼽을 확률은 8.6%, 28세인 95년생은 10.1%로 추정됐다. 하지만 70년생을 28세라고 가정하면 그 확률은 11.9%로 높아지고, 95년생이 53세가 된다고 가정하면 7.7%로 낮아졌다. 연구진은 “직업관은 출생 시기와 연령 변화의 영향을 함께 받을 뿐 아니라 고용 상황과 정책 환경, 경기변동 같은 외생적 요인에도 민감하게 반응한다”고 분석했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
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경제위기 겪은 세대일수록 적성·흥미보다 안정성 중시
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