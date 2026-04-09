전자담배도 24일부터 금연구역 흡연 땐 과태료
개정 법 적용, 10만원 이하 부과
액상형 담배 등 규제사각 사라져
담배사업법 개정·시행에 따라 오는 24일부터 액상형 전자담배를 포함해 모든 종류의 담배를 금연구역에서 피울 경우 과태료가 부과된다. 이에 따라 서울시는 홍보·계도 및 현장 점검을 추진하기로 했다.
서울시는 오는 13~23일 담배 소매인과 시민들을 상대로 개정 담배사업법 내용을 안내하는 홍보·계도 기간을 운영한다고 9일 밝혔다. 그동안 합성니코틴을 원료로 한 액상형 전자담배는 법적으로 담배에 포함되지 않아 금연구역에서 사용하다 적발돼도 과태료 처분이 취소되는 사례가 있었다. 또 온·오프라인 매장에서 별다른 제한 없이 판매·홍보가 이뤄져 규제 사각지대라는 지적도 많았다.
이번 법 개정으로 이런 예외는 사라진다. 앞으로는 금연구역에서 액상형 전자담배를 포함한 모든 담배제품을 사용하면 10만원 이하 과태료가 부과된다. 시는 시행 초기 혼선을 줄이기 위해 시행 전 약 2주간 법 개정 내용을 알리는 포스터를 배포하고 변경 사항을 집중 안내할 계획이다.
시행일부터 3주간은 무인 전자담배 판매점과 담배소매인 지정 전자담배 판매점을 대상으로 법 준수 여부를 점검할 계획이다. 또 시는 16개반 32명 규모의 시·구 합동점검반을 꾸려 현장 점검을 벌인다. 전자담배 및 유해약물 판매 여부, 무인 전자담배 판매기의 성인인증장치 부착 여부, 청소년 판매금지 표시 부착 여부 등도 집중적으로 확인할 계획이다. 서울시 건강관리 앱인 ‘손목닥터9988’을 활용한 금연 지원도 강화한다.
조영창 서울시 시민건강국장은 “혼선 없이 제도가 안착할 수 있도록 안내를 강화하고, 금연 실천까지 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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