KT, 차량 5부제 전국 318개 사옥 확대 시행
통신서비스 전반 에너지 절감
KT는 정부의 자원 안보 위기 대응 정책에 동참하고 전사적인 에너지 절감 문화를 확산하기 위해 전국 318개 사옥에 차량 5부제를 확대 시행한다고 9일 밝혔다. 기존 68개 사옥에서 시행하던 차량 5부제를 250개 사옥에 추가 적용한 것이다.
적용 대상은 임직원 차량과 고객 등 사옥 방문 차량이며, 장애인 차량과 임신부·유아 동승 차량, 업무용 차량, 야간 교대 근무자 등은 예외로 한다.
KT는 이와 함께 통신실 냉방 온도 최적화, 에너지 절감 오케스트레이터, 서버 전력 최적화 솔루션 등 통신 서비스 운영 전반에서 에너지 효율을 높이는 기술을 개발·적용하고 있다. 또 통합관제센터를 통해 전국 건물의 설비 및 에너지 사용 현황을 실시간으로 점검하고, 공조·조명 설비도 효율적으로 운영 중이라고 설명했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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