기아 “PBV에 로봇 결합 배송 신시장 개척”
2029년 美공장 아틀라스 투입
2030년 글로벌 점유율 4.5% 목표
기아가 목적기반차량(PBV)에 로봇을 결합해 라스트마일(배송 마지막 단계 구간) 배송 신시장 개척을 추진한다. 휴머노이드 로봇 아틀라스를 생산 현장에 투입하기로 하는 등 로봇 활용도를 높이는데 집중하는 모습이다.
기아는 9일 서울 중구 신라호텔에서 ‘2026 최고경영자(CEO) 인베스터 데이’를 열고 중장기 사업 전략을 공개했다. 지난해 출시한 PV5에 이어 2027년 PV7, 2029년 PV9을 출시해 PBV 전체 라인업을 구축한다. 한국과 유럽을 중심으로 2030년까지 연간 23만2000대를 팔겠다는 목표다. PV7과 PV9에는 물류 로봇 ‘스트레치’와 로봇 개 ‘스팟’을 결합해 라스트마일 배송 사업에 도전할 계획이다. 2029년 하반기에는 아틀라스를 미국 조지아 기아 공장에 투입한다.
자율주행과 소프트웨어 중심 차량(SDV) 개발에도 속도를 낸다. 2027년 말까지 고속도로에서 자율주행을 하는 레벨2+ 수준의 SDV 개발을 완료하고, 2029년에는 도심 자율주행이 가능한 ‘레벨2++’ 기술을 도입한다. 이를 위해 엔비디아와 협력해 데이터 기반 자율주행 체계를 구축하고, 자체 기술 내재화를 병행한다. 기아가 로보틱스와 자율주행 분야에 힘을 주고 있다는 평가가 나온다. 올해 인베스터 데이에서는 평소와 달리 자율주행·소프트웨어를 담당하는 AVP본부와 로보틱스를 이끄는 보스턴다이나믹스 경영진이 함께 한 것도 이런 분석을 뒷받침한다.
기아는 2030년까지 49조원을 투자한다. 이 중 21조원을 전동화, 자율주행, 로보틱스 등 미래 사업에 투입한다. 기아는 2030년 글로벌 판매 413만대, 시장점유율 4.5%를 목표로 제시했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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