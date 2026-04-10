CJ올리브영, 비수도권 투자 대폭 확대… 지역 상권·청년일자리 키운다

1238억 투자… 작년보다 36% 늘어

지방 출점·리뉴얼이 절반 이상

올리브영이 지난 2024년 경주 황리단길에 개점한 디자인 특화 매장 ‘올리브영 경주황남점’ 전경. 올리브영 제공

CJ올리브영이 올해 지역 경제 활성화와 청년 일자리 창출, 관광 랜드마크 조성을 위해 비수도권 투자를 확대하기로 했다.



올리브영은 올해 비수도권 지역 신규 매장 출점과 리뉴얼, 물류 인프라 강화에 1238억원을 투입하기로 했다고 9일 밝혔다. 비수도권 투자 규모는 2023년 대비 세 배 이상 늘어난 것으로, 특히 매장 구축 관련 투자는 작년 대비 36% 증가했다.



올리브영이 올해 신규 출점·리뉴얼 예정인 330㎡ 이상 대형 매장은 전국에 78곳이다. 이중 비수도권 소재 매장은 43곳으로 절반을 넘는다. 부산·제주·경주 등 주요 관광 거점에는 글로벌 특화 매장을, 경상·전라·충청권 등에는 구도심과 신도시를 중심으로 대형 거점 매장을 각각 집중적으로 조성할 계획이다.



올리브영은 지역별 특색을 살린 디자인과 체험형 요소를 결합한 K뷰티 랜드마크에 지역 소비자는 물론 외국인 관광객의 방문을 유도한다는 전략이다. 올리브영의 경남·충북·울산 매장에서 외국인 매출이 전년 대비 120% 이상 증가해 특정 지역에 국한된 방문 수요가 점차 넓은 지역으로 퍼지고 있는 것으로 분석됐다. 또 최근 경산센터에 물류 설비 투자를 확대해 대구·경북 권역에 24시간 이내 배송을 강화했다.



이택현 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ CJ올리브영이 올해 지역 경제 활성화와 청년 일자리 창출, 관광 랜드마크 조성을 위해 비수도권 투자를 확대하기로 했다.올리브영은 올해 비수도권 지역 신규 매장 출점과 리뉴얼, 물류 인프라 강화에 1238억원을 투입하기로 했다고 9일 밝혔다. 비수도권 투자 규모는 2023년 대비 세 배 이상 늘어난 것으로, 특히 매장 구축 관련 투자는 작년 대비 36% 증가했다.올리브영이 올해 신규 출점·리뉴얼 예정인 330㎡ 이상 대형 매장은 전국에 78곳이다. 이중 비수도권 소재 매장은 43곳으로 절반을 넘는다. 부산·제주·경주 등 주요 관광 거점에는 글로벌 특화 매장을, 경상·전라·충청권 등에는 구도심과 신도시를 중심으로 대형 거점 매장을 각각 집중적으로 조성할 계획이다.올리브영은 지역별 특색을 살린 디자인과 체험형 요소를 결합한 K뷰티 랜드마크에 지역 소비자는 물론 외국인 관광객의 방문을 유도한다는 전략이다. 올리브영의 경남·충북·울산 매장에서 외국인 매출이 전년 대비 120% 이상 증가해 특정 지역에 국한된 방문 수요가 점차 넓은 지역으로 퍼지고 있는 것으로 분석됐다. 또 최근 경산센터에 물류 설비 투자를 확대해 대구·경북 권역에 24시간 이내 배송을 강화했다.이택현 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지