‘수입차 무덤’ 일본서 韓 현대차·中 BYD ‘소형 EV’ 격돌
현대차 ‘인스터’ 크기·가격 경쟁력
BYD 초소형 전기차 ‘라코’ 맞불
현대자동차와 BYD(비야디)가 소형 전기차를 앞세워 일본 시장에서 승부를 걸고 있다. 하이브리드차가 주도하는 현지 시장에서 순수전기차(BEV)를 앞세워 시장 진입을 넓히는 모습이다. 경차 같은 작은 차 비중이 높지만 전기차 보급은 더딘 일본에서 도심형 소형 전기차가 저변 확대의 수단이 될 수 있다는 기대감이 반영된 전략으로 풀이된다.
9일 일본자동차수입조합(JAIA)에 따르면 현대차는 올해 1분기 일본에서 총 291대를 판매했다. 전체 규모 대비 미미한 수준이지만, 지난해 같은 기간(132대)과 비교하면 120% 넘게 증가한 수치다. 현대차는 철수 12년 만인 2022년 2월 일본 시장에 재진출했다. 도로 폭이 좁고 작은 차를 선호하는 현지에서 전기차와 소형차를 두 축으로 삼아 하이브리드 중심 시장에서 전기차 틈새 공략에 공들여왔다.
주력은 인스터(한국명 캐스퍼 일렉트릭)다. 현대차는 지난해 4월 인스터를 현지에 출시하며 사이즈와 가격 경쟁력 모두에서 긍정적 평가를 받고 있다. 앞서 출시한 아이오닉5가 “기술력은 좋지만 일본 골목엔 너무 크다”는 평을 들었다면, 그 심리·물리적 장벽을 허문 것이다.
2023년 1월 일본에 첫발을 뗀 BYD는 판매 규모로만 보면 이미 현대차를 앞질렀다. 1분기 누적 판매량은 1271대로 전년 동기(605대)보다 두 배 이상 늘었다. 올해 3월 한 달 판매량만 625대로, 전년 1분기 전체 판매량을 웃돌았다. 증가율은 현대차와 유사하지만 절대 판매량에선 이미 격차가 벌어졌다.
BYD는 기존 중형급 전기차 중심 전략을 넘어 소형 모델로도 보폭을 넓히는 중이다. 일본 시장 진출 초기 준중형 스포츠유틸리티차(SUV) 아토3, 스포츠 중형 세단 씰 등 비교적 차급이 있는 전기차를 앞세운 반면, 최근엔 소형 차급으로 라인업을 확장하는 흐름이다.
이는 BYD가 일본 시장을 겨냥해 ‘라코’를 개발한 이유이기도 하다. 올여름 출시 예정인 라코는 일본 경차 규격에 맞춘 초소형 전기차다. 1회 충전당 약 180㎞를 주행할 수 있고, 가격은 250만엔(2335만원) 전후로 알려졌다. 가격과 크기를 더 낮춘 도심형 EV를 통해 본격적인 진입 확대를 시도하려는 전략으로 해석된다.
다만 아직 초기 수요에 그치는 만큼, 소형 EV 전략의 효과는 더 지켜봐야 한다는 시선도 있다. 업계 관계자는 “라코가 경차 시장에서 어떤 모습을 보여줄지가 성패를 가를 핵심 변수로 작용할 수 있다”고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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