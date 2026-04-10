송중기, 마스터스 개막 이벤트에 임성재 캐디로 참가
“성재 덕에 좋은 추억 쌓아”
“최종 합계 17언더파를 치길 바란다.”
배우 송중기가 제90회 마스터스 토너먼트에 출전한 임성재에게 보낸 응원 메시지다. 송중기는 “2020년 대회에서 임성재가 준우승했을 때 15언더파였던 것으로 안다. 그보다 2타만 더 줄이면 우승할 것 같은 바람을 담았다”고 이유를 설명했다.
송중기는 마스터스 개막 전날인 8일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC(파72)에서 열린 개막 이벤트 파3홀 콘테스트에 임성재의 캐디로 나섰다(사진). 참가 선수들이 가족이나 연인, 친구 등을 캐디로 동반하는 게 관례다.
임성재와 송중기는 2021년부터 친분을 쌓아 2022년 임성재의 결혼식에 송중기가 하객으로 참석하기도 했다. 임성재가 송중기에게 캐디백을 맡긴 것은 골프를 진심으로 좋아하는 중기 형에게 추억을 만들어 주기 위해서다.
출발에 앞서 임성재와 송중기는 드라이빙 레인지에서 샷 연습을 했다. 송중기도 마지막 9번 홀(135야드)에서 티샷이 예정돼 있어 임성재의 레슨을 받으며 샷을 가다듬었다.
송중기는 “임 프로가 ‘헤드업 하지 말고 연기 하듯이 편안하게 치면 된다’고 조언을 해줬으나 막상 티잉그라운드에 올라서니 다리가 후들후들 떨려 아무 생각도 나지 않았다”고 했다.
9번 홀에서 9번 아이언으로 친 송중기의 티샷은 연못을 무사히 건너긴 했으나 아쉽게도 그린 왼쪽 러프로 떨어졌다. 송중기는 “기대했던 온그린에는 실패했지만 좋은 추억을 쌓게 해준 성재에게 감사하다”며 “이번 이벤트에 참여하면서 ‘이렇게 어려운 일을 해내는구나’라는 생각에 다시 한번 성재를 존경하게 됐다”고 말했다.
오거스타=글·사진 정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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