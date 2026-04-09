한·미 해군, 진해만 일대서 연합 ‘구조전 훈련’

호주해군과 심해탐색 훈련도 실시

공군은 ‘프리덤 플래그’ 연합훈련

경남 진해만 일대에서 지난 8일 진행된 한·미 연합 구조전 훈련에서 해군 해난구조전대(SSU) 심해잠수사들이 표면공급잠수체계 운용 훈련을 마친 미 해군 기동잠수구조부대(MDSU) 잠수사의 건강 상태를 확인하고 있다. 해군 제공

해군이 경남 진해만 일대에서 한·미 연합 ‘구조전 훈련’(SALVEX)을 실시 중이라고 9일 밝혔다.



구조전 훈련은 해상 조난 상황에 대비해 한·미 해군이 구조 임무 절차를 연습하고, 절차·장비의 상호 운용성을 높이기 위해 매년 진행하는 정례 훈련이다.



지난 6일부터 시작된 이번 훈련에는 해군 특수전전단 해난구조전대 예하 구조작전대대와 수상함구조함 통영함(ATS-Ⅱ·3500t급), 미국 해군 기동잠수구조부대(MDSU) 장병이 함께했다. 올해는 호주 해군 폭발물처리 잠수부대(ACDT) 장병과 한국 해양경찰 중앙특수구조단 대원도 처음 참여했다. 한·미 해군은 호주 해군 장병, 해경 대원과 통영함에 편승해 훈련 구역에서 심해 탐색 훈련 등을 진행했다.



한·미 공군은 10일부터 오는 24일 광주 공군기지에서 ‘프리덤 플래그’ 훈련을 진행한다. 프리덤 플래그는 매년 상·하반기 연 2회 실시되는 한·미 연합 공중 훈련이다. 한·미가 보유한 전투기, 수송기, 공중급유기, 조기경보통제기, 무인기 등이 대거 동원된다. 이번 훈련에서는 전시작전통제권 전환 평가 과제 중 하나인 ‘한국 공군의 탐지 및 격퇴 능력’에 대한 세부 검증이 진행될 예정이다.



송태화 기자 alvin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 송태화 기자 alvin@kmib.co.kr 726 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 해군이 경남 진해만 일대에서 한·미 연합 ‘구조전 훈련’(SALVEX)을 실시 중이라고 9일 밝혔다.구조전 훈련은 해상 조난 상황에 대비해 한·미 해군이 구조 임무 절차를 연습하고, 절차·장비의 상호 운용성을 높이기 위해 매년 진행하는 정례 훈련이다.지난 6일부터 시작된 이번 훈련에는 해군 특수전전단 해난구조전대 예하 구조작전대대와 수상함구조함 통영함(ATS-Ⅱ·3500t급), 미국 해군 기동잠수구조부대(MDSU) 장병이 함께했다. 올해는 호주 해군 폭발물처리 잠수부대(ACDT) 장병과 한국 해양경찰 중앙특수구조단 대원도 처음 참여했다. 한·미 해군은 호주 해군 장병, 해경 대원과 통영함에 편승해 훈련 구역에서 심해 탐색 훈련 등을 진행했다.한·미 공군은 10일부터 오는 24일 광주 공군기지에서 ‘프리덤 플래그’ 훈련을 진행한다. 프리덤 플래그는 매년 상·하반기 연 2회 실시되는 한·미 연합 공중 훈련이다. 한·미가 보유한 전투기, 수송기, 공중급유기, 조기경보통제기, 무인기 등이 대거 동원된다. 이번 훈련에서는 전시작전통제권 전환 평가 과제 중 하나인 ‘한국 공군의 탐지 및 격퇴 능력’에 대한 세부 검증이 진행될 예정이다.송태화 기자 alvin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지