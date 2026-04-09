강릉 다목적 ‘희망하우스’ 전국 첫 운영
안인진리 12동·동덕리 8동 규모
관광객 숙박·이재민 임시 주거
강원도 강릉시는 평소 관광객을 위한 숙박시설로, 재난 발생 때에는 이재민의 임시 주거시설로 사용할 수 있는 ‘희망하우스’를 조성한다고 9일 밝혔다. 재난 대비라는 공공 기능뿐 아니라 관광산업 활성화를 위한 다목적 시설이 들어서는 것이다.
희망하우스는 강릉 남부권인 강동면 안인진리와 북부권인 연곡면 동덕리 일대에 각각 들어선다. 두 곳 모두 안인해변과 연곡해변 등 바닷가에 자리 잡고 있다. 전국재해구호협회가 기부한 12억1700만원 상당의 임시 조립주택 20동과 가전제품을 활용하고 강릉시가 부지 조성과 기반 시설 정비 등을 진행한다.
남부권 희망하우스는 최근 조립주택 12동 설치를 마치고 운영에 들어갔다. 이용 요금은 비수기(주중) 기준 8만원, 준성수기 10만5000원, 성수기 13만원이다. 북부권 희망하우스는 8동 건축공사를 마치고 현재 사용승인 등 행정절차를 마무리하고 있다. 이달 중 운영이 가능할 전망이다.
희망하우스는 재난 발생 시 이재민에게 임시 주거 공간으로 제공된다. 이재민에게 신속하게 생활 공간을 지원한다는 취지로 기획됐다. 시는 효율적인 관리·운영을 위해 강릉관광개발공사와 위탁운영 계약을 체결했다. 체계적인 입소 지원뿐 아니라 시설 운영에 필요한 인건비와 일반관리비 등 관리예산 절감 효과도 나타날 것으로 기대된다.
박상욱 강릉시 도시교통국장은 “희망하우스는 재난 발생 시 이재민 보호를 위한 공공적 기능과 평상시 관광·숙박 기능을 함께 갖춘 복합형 시설”이라며 “남부권 운영을 시작으로 북부권까지 차질 없이 마무리해 시민의 안전망을 강화하고 지역경제 활성화에도 기여하겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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