‘한라산 폭격기’ 고지원, 첫 육지 우승으로 ‘전국구 스타’ 성큼
[And 골프]
KLPGA 국내 개막전 제패… 첫 홀인원
컨디션 60% 불구 와이어투와이어
“올 시즌 한국여자오픈 우승이 목표”
올 시즌 제주 출신 골퍼들의 기세가 무섭다. 지난달 태국에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 시즌 개막전 리쥬란 챔피언십에서 임진영이 우승한 데 이어 이번에는 ‘한라산 폭격기’ 고지원이 우승 트로피를 들어 올렸다.
고지원은 지난 5일 경기도 여주시 더 시에나 벨루토 코스에서 열린 KLPGA투어 국내 개막전 더 시에나 오픈(총상금 10억원)에서 정상 등극에 성공했다. 조건부 선수로 출전했던 지난해 8월 제주삼다수 마스터스와 11월 에쓰오일 챔피언십 우승에 이어 통산 3승째다.
완벽한 우승이었다. 1라운드에서 선두에 오른 이후 나흘간 한 차례도 1위를 내주지 않은 ‘와이어 투 와이어’ 우승이었다. 게다가 3라운드 7번 홀에서는 공식 대회 첫 홀인원 기쁨도 맛봤다. KLPGA투어 10번째 홀인원 우승자로 이름을 올렸다.
또 고향 제주도 이외 지역에서 거둔 최초의 우승이기도 하다. 이로써 고지원은 태국에서 열렸던 개막전 컷 탈락의 아쉬움을 깨끗이 씻어 내면서 완벽한 반전에 성공했다. 그는 “국내 데뷔전을 우승으로 마무리할 수 있어 정말 행복하다”며 “시즌 첫 우승이라 마음이 한결 편안해졌다. 전체적으로 만족스러운 경기였다”고 소감을 밝혔다.
와이어 투 와이어 우승이 가까워지면서 느낄 수밖에 없었던 심적 부담에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 “솔직히 부담이 아주 컸다”며 “최종 라운드를 앞두고 ‘즐겁게 하자’고 스스로 다짐했지만 코스 난도가 높고 선두를 지켜야 한다는 상황이 계속 의식될 수밖에 없었다”고 말했다.
결과는 와이어 투 와이어였지만 과정은 순탄치 않았다. 특히 마지막 날 후반 마지막 6개홀에서 2타를 잃으면서 2위 서교림에게 1타 차로 쫓기는 긴박한 상황을 자초하기도 했다. 엄청난 압박을 이겨낸 것은 스물두 살 어린 나이에 어울리지 않은 두둑한 배짱이었다.
고지원은 “첫 번째 보기 때는 담담했다. 실수할 수 있다고 생각했다. 그런데 연달아 보기가 나오니 마음이 흔들리기 시작했다”며 “하지만 이내 ‘오늘 할 실수는 다 했다’고 스스로를 다잡으면서 오히려 마음이 편해졌다. 내가 컨트롤할 수 있는 것에만 집중하자고 마음먹은 게 끝까지 선두를 내주지 않은 원동력이 됐다”고 전했다.
이번 우승의 가장 큰 비결은 뭘까. 고지원이 좋아하는 양잔디 코스 덕이라는 분석이 있지만 정작 그는 손사래를 친다. 그는 통산 3승을 모두 양잔디 코스에서 거뒀다.
고지원은 “양잔디를 선호하는 건 맞지만 잔디 종류를 가리는 편은 아니다”며 “최근 샷에 대한 자신감이 많이 올라와 있어 어떤 환경이든 영향을 크게 받지 않는다. 이번 대회에선 아이언 샷감이 특히 좋았다. 3라운드까지는 스스로 100% 만족할 정도였다”고 설명했다.
흥미로운 건 이번 우승을 60% 정도밖에 끌어올리지 못한 컨디션으로 일궈냈다는 점이다. 고지원은 “개막전 당시 컨디션이 20%였다면 지금은 60% 정도까지 올라왔다”며 “그것을 메우기 위해 퍼트 등 쇼트 게임 연습을 정말 많이 했다. 그런 노력들이 우승으로 이어진 것 같다”고 말했다.
그는 이번 우승으로 마침내 ‘탈제주’에 성공했다. ‘한라산 폭격기’를 넘어서 ‘전국구 스타’로의 첫 발을 내디딘 셈이다. 그는 “제주에서만 두 번 우승하다 보니 ‘육지에서도 꼭 우승해 달라’는 응원을 많이 받았다”며 “루키 시절 코스 레코드를 세웠던 ‘더 시에나’와의 좋은 인연이 이번 대회까지 이어진 것 같아 더 뜻깊다”고 했다.
우승은 모든 운동 선수들이 최우선으로 삼는 가치다. 고지원도 예외가 아니다. 하지만 결이 약간 다르다. 그는 ‘즐기는 골프’에 방점을 찍고 있다. 그는 “우승을 많이 하면 좋겠지만 구체적 승수를 정하지는 않는다. 결과에 지나치게 집착하다 보면 경기를 망칠 수 있기 때문”이라며 “올 시즌은 매 라운드를 즐겁게 임하자는 마음이다. 이번 우승으로 그 마음가짐이 달라지지는 않을 것”이라고 말했다.
그래도 올 시즌 꼭 우승하고 싶은 대회가 하나 있다. 최고 역사와 권위를 자랑하는 한국여자오픈이다. 고지원은 “대회 이름 자체가 주는 상징성이 크다. 꼭 한 번 우승해보고 싶은 대회”라고 힘줘 말했다.
이번 우승으로 얻은 가장 큰 수확은 ‘자신을 믿는 힘’이라고 했다. 고지원은 “예전에는 스스로를 우승할 수 있는 선수로 믿지 못했던 것 같다. 하지만 한 번 우승을 경험하고 나니 계속 도전하고 싶은 자신감이 생겼다”며 “사람이 달라졌다기보다는 ‘나 자신을 믿는 힘’이 더 강해진 것 같다”고 했다.
위기 뒤에 더 강해지는 고지원의 골프는 이제 막 예열을 마쳤다. 컨디션이 60%임에도 와이어 투 와이어 우승을 일궈낸 그가 100%의 컨디션으로 필드에 섰을 때 과연 어떤 결과가 나올까. 올 시즌 그녀의 행보가 더욱 기대된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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