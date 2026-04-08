시사 전체기사 [포토] 동물원 탈출한 늑대 입력:2026-04-08 23:21 수정:2026-04-08 23:23 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 대전 중구 '오월드' 동물원에서 탈출한 늑대가 8일 오전 오월드네거리를 배회하고 있다. 늑대는 철조망 아래 흙을 파고 탈출한 것으로 파악됐다.대전소방본부 제공 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 정원오 칸쿤 동행 직원 중용되자 옛 동료가 해촉 민원 2 김부겸에 쏠리는 ‘달구벌 기운’ 3 ‘박원순 오세훈 똑같다’ 정원오, 반발 나오자 하루 만에 사과 4 [단독] ‘민생유튜버’ 데뷔 장동혁 대표, 연출이었나…당 관계자가 시민으로 출연 5 “강성 지지층 막강 파워 확인”… 추미애 과반에 술렁이는 與 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 의원님이 농사?… 63명 농지 보유 2 “로봇세·주 4일제·전국민 기금”… ‘초지능 시대’ 오픈AI 파격 제안 3 삼천당제약에 덴 코스닥 액티브 ETF ‘비명’ 4 강남도 은평도 거래 뚝… 관망세로 5 삼겹살·목살 공급가 최대 28% 인하…밥상물가 숨통 트나 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] ‘장모 살해·캐리어 유기’ 사위 신상 공개…26세 조재복 2 “삼겹살에 오돌뼈가”…아내 1시간 엎드려뻗쳐 시킨 남편 구속 3 벚꽃 구경 여성 팔 깨문 日 남성, 연행 중 사망해 논란 4 대전 오월드 탈출한 2살 늑대 ‘늑구’ 오월드 네거리서 목격 5 “회사 대표가 외국인 노동자에 고압 에어건 분사…응급수술” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘친미 과시’ 日, 호르무즈 통과시켜준 이란… 특별대우? 2 창구 닫고 버티던 이란, 수락 왜… “파키스탄 중재 노력·中 막판 개입” 3 ‘벼랑 끝’에서 멈춘 미국·이란, 2주 휴전 사실상 합의…“공습 중단·호르무즈 개방” 4 이스라엘 “2주 휴전, 레바논은 해당 안돼” 5 트럼프 “이란과 함께 이란 농축 우라늄 찾아낼 것” 해당분야별 기사 더보기 1 메릴 스트립 “손주들 ‘케데헌’ 빠져”…앤 해서웨이 “韓, 문화 리더” 2 한영애 “부끄럽고도 장한 50년… 조금 더 할 것” 3 차은우, ‘200억 탈세 의혹’ 2차 사과…“세금 모두 납부했다” 4 전지현, 좀비물 ‘군체’로 11년 만에 스크린 복귀 5 일본판 ‘스토브리그’ 역수입… K드라마 새 트렌드 해당분야별 기사 더보기 1 주사 대신 하루 한 알…‘먹는 비만약’ 경쟁 본격화 2 이병승 루마니아 명예영사, 이탈리아 대사 초청 강연 3 [오늘 뭐 먹지] 막 씻어낸 초록빛… 씹으면 아삭아삭, 겨울을 건너온 향기 4 300년 시간이 피워내는 봄 향기… 사유원, ‘모과&정향 축제’ 10일 개막 5 일곱 개의 황금 문명, 몰락은 어떻게 시작됐나 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] 의원님이 농사?… 63명 농지 보유 창구 닫고 버티던 이란, 수락 왜… “파키스탄 중재 노력·中 막판 개입” 주사 대신 하루 한 알…‘먹는 비만약’ 경쟁 본격화 “젊은 척 하는 꼰대”…2030男 10명 중 6명 “영포티 싫어” “삼겹살에 오돌뼈가”…아내 1시간 엎드려뻗쳐 시킨 남편 구속 [속보] 장모 살해 뒤 ‘캐리어 유기’ 사위 신상 공개…26세 조재복 [단독] 칸쿤 동행 정원오 측근 중용되자 옛 동료가 해촉 민원 대전 오월드 탈출한 새끼 늑대 오월드 네거리서 목격 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요