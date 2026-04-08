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[포토] 동물원 탈출한 늑대

입력:2026-04-08 23:21
수정:2026-04-08 23:23
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대전 중구 '오월드' 동물원에서 탈출한 늑대가 8일 오전 오월드네거리를 배회하고 있다. 늑대는 철조망 아래 흙을 파고 탈출한 것으로 파악됐다.

대전소방본부 제공

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