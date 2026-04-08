호르무즈 열고… “밴스-갈리바프 10일 대면”
공습 중단·해협 개방 조건 2주 휴전
트럼프 “이란서 10개항 제안서 받아”
파키스탄서 종전안 세부 협상 진행
미국과 이란이 벼랑 끝 대치 끝에 7일(현지시간) 2주간 휴전에 극적으로 합의했다. 미국은 공습을 중단하고, 이란은 호르무즈 해협을 개방하는 조건이다. 양측은 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘문명 소멸’을 거론하며 제시한 ‘데드라인(7일 오후 8시)’을 1시간28분 앞두고 가까스로 돌파구를 찾았다.
트럼프 대통령은 이날 오후 6시32분 트루스소셜에 “이란 이슬람 공화국이 호르무즈 해협을 완전하고 즉각적이며 안전하게 개방하는 것에 동의하는 조건으로 나는 2주간 이란에 대한 폭격과 공격을 중단하는 것에 동의한다”고 밝혔다. 이어 트럼프는 “우리는 이란으로부터 10개항의 제안서를 받았으며 이것이 협상을 위한 실행 가능한 기초가 된다고 믿는다”고 말했다.
그는 “과거 논쟁이 됐던 거의 모든 사안이 미국과 이란 사이에 합의됐으나 2주간의 기간을 통해 합의가 마무리되고 완성될 수 있을 것”이라고 적었다. 트럼프는 별도의 게시물에서 “미국은 호르무즈 해협의 통행 정체 해소를 도울 것”이라며 “수많은 긍정적 조치가 취해질 것이다. 막대한 자금이 유입될 것이다. 이란은 재건을 시작할 수 있다”고 적었다. 호르무즈 해협을 이란이 관리할 수 있음을 내비친 것으로 해석된다.
이란에서도 휴전안 수용 입장이 나왔다. 아바스 아라그치 외무장관은 성명에서 이란에 대한 공격이 중단되면 이란도 공격을 중단할 것이라고 했다. 특히 호르무즈 해협에 대해 “해협을 통한 안전한 통행은 2주 동안 이란군의 협조와 기술적 제약을 고려해 가능해질 것”이라고 말했다. 이번 휴전안은 새로운 이란 최고지도자인 아야톨라 모즈타바 하메네이가 승인했다고 뉴욕타임스는 전했다. 이란 최고 국가안보회의도 성명에서 이란이 미국·이스라엘과의 전쟁에서 승리했으며 이란이 제시한 10개항의 종전안을 미국이 전부 수용했다고 주장했다.
이란은 종전안 세부 내용 확정을 위해 10일부터 파키스탄 이슬라마바드에서 미국과 협상할 것이라고 밝혔다. 미국 측에선 J D 밴스 부통령이 나서고 이란에선 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 파트너로 나설 것이라고 로이터통신 등이 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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